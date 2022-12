Interview mit Khesrau Behroz Der Podcast "Wer hat Angst vorm Drachenlord?" zeigt, wie hilflos unsere Justiz beim Thema Mobbing ist

2012 lädt Rainer Winkler eines seiner ersten Videos hoch. Es ist ein Gedenkvideo an seinen verstorbenen Vater. In den Folgemonaten veröffentlicht er unter dem Namen Drachenlord Videos über seine Lieblingsbands oder filmt sich beim Videospielen. Menschen machen sich über die Videos, sein Aussehen und seine Sprache lustig. 2014 begeht Winkler den Fehler, seine Adresse preiszugeben und wütend dazu aufzurufen, dass die Mobber vorbeikommen sollen. Was diese dann tun: Über viele Jahre belagern sie Winklers Haus. Im August 2018 stehen 800 Hater vor seinem Grundstück. Für sie ist ein Spiel, das "Drachengame". Für Rainer Winkler ist es die Hölle. Weil er selbst auch handgreiflich wird, steht er vor Gericht. Im Februar 2022 zieht er aus seinem Haus in Altschauerberg aus. Wir haben mit Khesrau Behroz, Host und Autor des Podcasts "Wer hat Angst vorm Drachenlord?", gesprochen.

Weißt du, wie es dem Rainer Winkler – dem „Drachenlord“ – jetzt geht?

Khesrau Behroz: Nein, das weiß ich nicht, weil ich ihn schon seit langer Zeit nicht mehr gesprochen habe. Ich habe das mehrmals versucht und das auch zweimal geschafft, beide Male wollte er nicht aufgezeichnet werden. Ich habe Anfragen für ein Interview geschickt, die hat er nicht beantwortet. Wir haben noch ein paar Tage, aber es sieht gerade nicht gut aus. Wie es ihm geht, weiß ich nicht, aber es gibt natürlich Aufnahmen von Hatern, die Winkler dabei beobachten, wie er beispielsweise in einer Bäckerei sitzt, alleine vor einem Rechner. Ich glaube, die Situation sieht aktuell nicht gut aus, aber sicher weiß ich das nicht.

Es gab ja auch kürzlich ein Interview im Spiegel mit ihm. Die Hater hören nicht auf.

Die Hater sind immer noch hinter ihm her. Das Spiel ist nicht beendet, auch nicht, nachdem er von Youtube gelöscht worden ist. Das war ja so ein bisschen die Vermutung, dass, sobald er von Youtube gelöscht wäre, dass er dann kein Thema mehr für die Hater gewesen wäre. Aber das Gegenteil ist der Fall: Auf Telegram beispielsweise sind die Hater immer noch sehr aktiv. Sie fotografieren ihn, nehmen ungefragt Videos von ihm auf.

Drachengame: Das ist natürlich überhaupt kein Spiel, was da passiert, sondern das ist der reinste Psychoterror. Was sagst Du dazu?

Für den "Drachenlord" Rainer Winkler ist aus dem "Drachengame" bittere Realität geworden Absolut. Das ist auch ein Thema bei uns. Sobald wir anfangen, Dinge als ein Spiel zu beschreiben und die Protagonisten dieses Spiels quasi als Spielfiguren sehen, desto einfacher wird es uns, diese Leute auch zu entmenschlichen. Und ich glaube, das ist ein Effekt, der hier durchaus passiert, dass die Hasser Winkler als Teil eines Spiels verstehen und es somit auch einfacher fällt, ihn zu mobben.

Du bist ganz tief eingetaucht in diesen Kosmos, der wirklich absolut erschütternd ist. Man hört es auch in dem Podcast. Szenen wie die mit Erdbeerchen, die Winkler dazu gebracht hat, öffentlich um ihre Hand anzuhalten und ihn dann niedermacht, sind wirklich kaum auszuhalten.

Das ist tatsächlich eine der wahrscheinlich eindrücklichsten Szenen. Weil sie zum einen zeigt, mit welchen perfiden Aktionen die Hater dieses Spiel spielen. Diese Geschichte mit Erdbeerchen war ja Wochen im Voraus geplant. Und zum anderen zeigt das natürlich auch, was das emotional mit Winkler macht: Man hört an seiner Stimme, wie tief ihn dieser Moment verletzt hat. Das ist im Grunde genommen eine der ersten großen Eskalationsstufen.

Und dann heißt es im Podcast aber auch, man hätte diese Geschichte auch ganz anders erzählen können. Also: Warum hat er denn nicht auf alle die gehört, die ihn gewarnt haben? Das ist ein Punkt, den kann ich nicht ganz nachvollziehen: Zu fragen: Ist er nicht ein bisschen selber schuld?

Host und Autor Khesrau Behroz Ich glaube, das ist eine Frage, die man sich durchaus stellen kann. Aber wir geben darauf auch eine ziemlich klare Antwort: Nämlich zu sagen, er ist in aller erster Linie ein Opfer. Es ist ein Spiel „Tausende gegen einen“. Das ist unbestreitbar. Und auf der anderen Seite sollte man, glaube ich, schon sehen – deswegen erzählen wir diese Geschichte auch über fünf Teile hinweg – dass hier eine Symbiose stattgefunden hat, an der Winkler sicherlich auch mitgewirkt hat. Bestimmt nicht, weil er keine andere Option hatte. Er hat Videos gemacht, in denen er auf die Hater reagiert, die haben darauf wieder Videos gemacht und so weiter. Es ist eine Symbiose entstanden, so ein Spiel aus Aktion und Reaktion, was am Ende eskalieren musste. Ich glaube, diesen Punkt zu machen, ist wichtig. Und trotzdem zu sagen, er ist in allererster Linie Opfer. Daran besteht kein Zweifel.

Rainer Winkler selbst ist ja verurteilt worden. Das Urteil wurde zwar wieder revidiert und abgemildert. Aber alle seine Hater, die sind nicht verurteilt worden. Was ist da falsch im System?