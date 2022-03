Zündfunk präsentiert Kevin Morby & Band

Kevin Morbys Songwriting verdichtet auf eine einzigartige Weise atmosphärische und aufrüttelnde Texte und eingängige Melodien zu kompakten Songs - zu Hits. Dabei entfaltet jedes Album für sich eine eigene Persönlichkeit und beschreitet sowohl klanglich als auch lyrisch unterschiedliches Terrain, wagt neue Blickwinkel und offenbart gleichzeitig musikalische Handwerkskunst.



Mit Sundowner (erschienen auf Dead Oceans im Herbst 2020) gelang es Morby, den Sound des "Middle American Twilight" zu fassen. Diese Vision kam sowohl bei seinen Fans als auch der Musikpresse sehr gut an - 2022 können wir Songs wie "Campfire" und "Sundowner" endlich live hören. Und Morby arbeitet weiter an neuen Kooperationen, wie zuletzt seine Zusammenarbeit mit seiner Partnerin Katie Crutchfield aka Waxahatchee und die gegenseitigen Cover von ihm und Hamilton Leithauser als Vorboten einer gemeinsamen US-Tournee.



Sein neues Album This Is A Photograph erscheint am 13. Mai 2022 auf Dead Oceans. Morbys siebtes Album ist ein Loblied auf Americana. Der kreativ gestärkte Songwriter hat es geschafft, seine besten Songs, seine besten Gesangsleistungen, seine prägnantesten Texte und seine üppigsten Arrangements auf This Is A Photograph zu vereinen. Dies ist zweifellos sein bisheriges Hauptwerk.

Tourdates:

25.05.2022 Köln, Kulturkirche

30.05.2022 Hamburg, Uebel & Gefährlich

31.05.2022 Berlin, Metropol

01.06.2022 Schorndorf, Manufaktur

09.07.2022 Zittau, Lonesome Lake Festival

12.07.2022 München, Ampere

21.08.2022 Erlangen, E-Werk

22.08.2022 Hannover, Cafe Glocksee

28.08.2022 Darmstadt, Golden Leaves Festival

Die Geschichte beginnt im Januar 2020, als Kevin Morby im Keller seines Elternhauses in Kansas City geistesabwesend in einer Kiste mit alten Familienfotos blättert. Nur Stunden zuvor war sein Vater bei einem Familienessen vor seinen Augen zusammengebrochen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. In dieser Nacht spürte Morby noch immer den Schock und die Angst in seinen Knochen. Also sah er sich die Bilder an, bis ihm eines davon ins Auge sprang: sein Vater als junger Mann, stolz und stark und voller Selbstvertrauen, der mit freiem Oberkörper auf einer Wiese posiert. "Auf dem Foto sieht er jung und selbstbewusst aus und streckt der Kamera seine Brust entgegen, als ob er auf einen Kampf aus wäre", erklärt Morby. "Mir war nicht entgangen, dass es sich um denselben Brustkorb handelte, an den der Krankenwagen nur Stunden zuvor ein Stethoskop gehalten hatte, als er auf dem Küchenboden im Haus meiner Schwester lag." Während sein Vater wieder zu Kräften kam, grübelte Morby über diese Gedanken nach. Und dann machte er sich auf den Weg nach Memphis. Er zog in das Peabody Hotel und verbrachte seine Tage damit, den Träumern, die er bewunderte, Tribut zu zollen und sich vor ihnen zu verneigen; er ging hinunter zum Ufer des Mississippi, zu der Stelle, an der Jeff Buckley sein Ende fand. Er schlenderte durch das Viertel, in dem Jay Reatard seinen letzten Tag verbrachte, und fuhr dann am Stax-Zelt vorbei, um seine Stimmung kurz aufzulockern. Dann fuhr er an Graceland vorbei, bevor er den Highway 61 überquerte und die Geister zu sich rufen ließ, um seine eigenen Träume zu gestalten. Abends kehrte er in sein Zimmer zurück und hielt seine Ideen auf einem behelfsmäßigen Aufnahmegerät fest, das nur aus seiner Gitarre und einem Mikrofon bestand. Die elegischen Lieder, die zu all dem passen, was er gesehen hatte, sprudelten nur so aus ihm heraus.

