"Mr. Morale & the Big Steppers" Kendrick Lamar reflektiert sein Schwarz-Sein, sein Mann-sein, sein Berühmt-sein

Mit seinem fünften Studio-Album "Mr. Morale & The Big Steppers" gibt Kendrick Lamar intime Einblicke in seinen Kopf. Auf 18 Tracks nimmt uns der Rapper mit auf einen Deep Dive zu all dem, was ihn ausmacht: sein Schwarz-Sein, sein Mann-sein, sein Berühmt-sein.

One-thousand eight-hundred and fifty-five days. 1.855 Tage. So lange ist es her, dass Rapper Kendrick Lamar sein letztes Album veröffentlicht hat." DAMN." war das, 2017. Seitdem hat er einiges durchgemacht. So erzählt er es am Anfang von "Mr. Morale and the Big Steppers", seiner fünften Platte. "I've been going through something" hören wir im ersten Track "United in Grief".

Im Vorhinein war klar: Die neue Platte wird ein Doppel-Album mit 18 Tracks. Ein ganz schöner Brocken also, denn wer Kendrick kennt, weiß, es gibt viel zu entpacken, zu dechiffrieren, zu interpretieren. Lange war ich nicht mehr so gespannt auf etwas. Kendrick beschreiben viele als den besten und relevantesten Rapper unserer Zeit - und ich gehöre dazu. Die Erwartungen waren hoch. Zu hoch, meines Erachtens. Denn Kendrick muss eigentlich niemandem mehr etwas beweisen. Er hat schon so viele wichtige Dinge an- und ausgesprochen, hat Empowerment geschaffen für die Schwarze Community, in dem er uns mit in seine Lebensrealität genommen hat.

Intime Einblicke in Kendricks Kindheit

Viel Großes steht bereits auf dem Zettel, zum Beispiel das Album "To Pimp A Butterfly, das Album des Jahrzehnts im Zündfunk. Und doch war ich gespannt. Auf das, was er so zu den letzten fünf Jahren zu sagen hat. Der Rapper ist oft politisch in seinen Texten, aber tendenziell auch nur da. Er gibt wenig bis keine Interviews und hält sich auch sonst bedeckt. Was denkt er also über die letzten fünf Jahre?

Seit 2017 ist viel passiert. Black Lives Matter ist global gegangen, Trump abgewählt, die Pandemie hat uns alle lahmgelegt, uns zum Nachdenken und Reflektieren gebracht. Und auch im Zuge der Feminismus-Bewegung hat sich sehr viel getan. In der Diskussion um Gender, Weiblichkeit, Männlichkeit. Die Dynamiken dazwischen und wie darüber geredet wird. Es gab viele Debatten um Verantwortung, besonders die von Männern, denn im Umgang mit Gefühlen hakt es zum Beispiel noch oft. All diese Topics, Männlichkeit, Verantwortung, Moral, Reflexion und Gefühle, sind große Themen auf der neuen Platte. Kendrick lässt uns auf "Mr. Morale & The Big Steppers" wirklich ganz nah ran. Er reflektiert viel. Zum Beispiel im Song "Mother I Sober". Im Refrain haucht Portishead-Sängerin Beth Gibbons ins Mikro: "I wish I was somebody. Anybody but myself".

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Kendrick Lamar - Mother I Sober ft. Beth Gibbons of Portishead (Official Audio)

Ein richtiger Gänsehaut-Moment, dieser Track. Mein Favorit auf dem Doppel-Album. Was wir hier zu hören bekommen, ist wirklich sehr intim. Es geht um Kendricks Kindheit. Aber nicht die Version, er als Schwarzer Junge in Compton, der Vorhölle von L. A., und all die Gewalt, die er erlebt hat. Es geht um seine Familie, um Traumata, die er als Kind mitgenommen hat. Er erzählt beispielsweise, dass seine Mutter ihn oft gefragt hat, ob er von seinem Cousin sexuell belästigt wird. Sein "Nein" wurde ihm aber nie abgenommen. Und später im Song gibt er dann preis, dass seine Mama das wohl immer gefragt hat, weil sie selbst früher sexuell belästigt wurde.

Hochkarätige Features - Grundsatzdiskussionen

Harter Tobak. Der Mann, der sich selten bis nie in Interviews zu seinem Privatleben äußert, legt auf diesem Album einen Seelenstriptease hin. Da passt das Feature mit Portisheads Beth Gibbons gut ins Bild. Neben ihr sind auf dem Album noch mehr Hochkaräter als Feature zu hören: Der Britische Soul-Musiker Sampha, Kendricks Cousin Rapper Baby Keem, Rapper Kodak Black und Künstlerin Summer Walker.

Und auch Schauspielerin Taylour Paige hat im Song “We Cry Together” einen sehr einprägsamen Auftritt. Der Track bildet eine Diskussion zwischen einem Paar ab, das sich aufs schlimmste beleidigt. Kendrick und Paige diskutieren über "typische" Themen zwischen Mann und Frau, werfen mit vermeintlichen Klischees und allen möglichen Anschuldigungen um sich: So klagt Taylour Paige stellvertretend für Frauen beispielsweise an: "Hey, EUER Verhalten und das Patriarchat, das alles führt dazu, dass wir nicht richtig bezahlt werden. Dass wir unterschätzt werden. Dass wir sexuelle Gewalt erfahren, und das solche Typen wie Trump, Harvey Weinstein oder R. Kelly ihr Ding machen können." Kendrick wiederum nimmt die Perspektive vieler Männer ein, schmettert entgegen: "Ach hört doch auf mit eurem fake Feminismus! Euch Frauen gefällt das doch. Und ihr seid verlogen mit eurem Solidaritätsgelabere. Ihr kommt da nicht mal untereinander klar, seid nicht mal da gegeneinander solidarisch."

Ein gelungenes neues Kendrick-Kapitel

"We Cry Together" lässt tief blicken, Kendrick bildet alle gesellschaftlichen Spannungen ab, die aktuell zwischen Männern und Frauen herrschen. Ich wünschte, es würden sich mehr Menschen so intensiv mit diesen Debatten auseinandersetzen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Kendrick Lamar - We Cry Together ft. Taylour Paige (Official Audio)

Es ist nicht Kendrick Lamars beste Platte. Aber nochmal: Kendrick muss niemandem etwas beweisen. Und die neue Platte ist auch wirklich gut. Nur manchmal verliert er sich in alten Narrativen. Im Song "Rich Spirit" zum Beispiel. Ich persönlich muss von ihm nicht nochmal den Struggle hören, dass er sich schlecht fühlt, weil er es aus Compton rausgeschafft hat und andere Schwarze Jungs und Mädels nicht. Das hat er bereits auserzählt - ausführlich und in sehr eindrücklich. Doch trotzdem hat Kendrick hier etwas vollbracht, was nicht nur die aktuelle Zeit sondern auch ganz viel Menschlichkeit repräsentiert.

Reflexion ist immer gut

Die Platte scheint wie eine Reise ins Ich. Der Rapper hat sich - wie viele von uns - pandemie-bedingt viele Gedanken gemacht. Er kehrt sein innerstes nach Außen. Die Platte ist ein Deep Dive in all die Aspekte, die den Rapper ausmachen: Sein Schwarz-Sein, sein Mann-sein, sein Berühmt-sein. All das thematisiert er, reflektiert er und heraus kommt eine Platte, die ganz natürlich daher kommt: Nicht durchgehend hochpolitisch, aber trotzdem voller Substanz. In Teilen voller komplexer Streams of Consciousness, aber auch mit leichteren Tracks zum Mitnicken und Abgehen. Hier und da schwächelt sie mal, aber alles auf hohem Niveau.