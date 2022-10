50 Jahre "Keine Macht für niemand" Der Traum ist aus

Seit einigen Jahren gibt es ein typisch Berlinerisches Angebot für Touristinnen und Touristen: Die Rio-Reiser-Fahrt auf der Spree. Bei einer moderierten Schiffsreise gleitet man vorbei an Stätten aus Rios Biografie. Auf Deck erfährt man: Hier ist er aufgewachsen, da war der Übungsraum von Ton Steine Scherben, dort hatten sie ihren legendären Auftritt, wo erstmals „Halt dich an deiner Liebe fest“ zu hören war. Und unter Deck spielt – zu Bockwurst und Bier – eine Band die Scherben-Klassiker nach. Manchmal sind sogar einstige Original-Mitglieder dabei. Das alles ist rührend nostalgisch-romantisch, stellt aber gewiss keine Gefahr mehr für das bestehende politische System dar. Vor 50 Jahren war das anders.

"In dem Land, in dem wir wohnen, sind aber 'n paar Millionen. Wenn wir uns erstmal einig sind, weht – glaub' ich – ein ganz and'rer Wind. Dann werden se nicht mehr lachen, sondern sich auf die Socken machen, auf die Bahamas oder ins Tessin, der Teufel weiß am Besten wohin."

Auf „Keine Macht für niemand“ gibt es immer wieder diese Dichotomie: Wir gegen Sie. Wir, die wir diese Gesellschaft ablehnen gegen sie, die sie erhalten wollen. Dieses Verhältnis wird von Rio Reisers meist in eher allgemein gehaltenen Texten verhandelt. Ganz konkret aber wird es in dem Song des Albums, der 1972 und auch später am häufigsten gehört und zitiert wurde, dem "Rauch-Haus-Song" über die Besetzung eines leerstehenden Krankenhauses am Kreuzberger Mariannenplatz.