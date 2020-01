20 für 2020 Katja Engelhardt empfiehlt für 2020

Black Country, New Road

Falls jemand neue Wandtattoos braucht, hätten Black Country, New Road einige Vorschläge parat. “Lass Kanye aus dem Spiel!” oder “Ich bin mehr als adäquat, der Job meines Vaters hat damit nichts zu tun!” - nur eine kleine Auswahl der Bonmots aus “Sunglasses”, einem fast neunminütigen Stream of Consciousness und nur einer von zwei bisherigen Singles. Aber weil BCNW einen Spannungsbogen aus Saxophon, Synthies und einer brüchigen Stimme drehen können, hindert der geringe Output niemanden daran, in diesen Briten das nächste große Ding zu sehen. Uns schon gar nicht.

girl in red

Kontemplationen in Low-Fi. Marie Ulven, Anfang 20, aus Norwegen besiedelt stellvertretend für ihre Generation vorsichtig die musikalische Slacker-Landkarte. Mit Septum (Achtung, Leute, das sind die hippen Nasenringe), Liebeskummer und einer beneidenswerten Entspanntheit, was ihre Sexualität angeht. Ja, sie stehe halt auf Frauen und singe darüber, aber nein, das wäre nicht programmatisch, sagte sie mal in einem Interview. Und wird so vielleicht ein queeres Vorbild für die Nächsten.

Ätna

Schlechte Nachricht: Ätna haben durchaus jahrelang die Sorte deutschen Elektropop gemacht, wie es ihn zuhauf gibt. Gute Nachricht: Ätna haben die längste Zeit die Sorte deutschen Elektropop gemacht, wie es ihn zuhauf gibt. Die beiden Bandmitglieder haben sich von klassischen Mustern freigestrampelt und 2019 etwa mit “Come To Me” gezeigt, dass auch aus Sachsen Elektro Noir á la Fever Ray aka The Knife wummern kann.

Normani

Normani kommt aus der Girl Group Fifth Harmony, hat aber noch etwas mehr Lust auf Message als ihre sehr erfolgreiche Ex-Bandkollegin Camila Cabello: Im Video zu “Motivation” klebt eine Mini-Normani im Kindesalter wie gebannt an der Mattscheibe, während die BETs (Black Entertainment Awards) übertragen werden. Wenn sie 2020 noch weiter und mutiger Themen setzt, könnte Normani selbst einen BET Award abräumen. Hippe 90er Styles und die richtigen Melodien hat sie schon. Dass sie Tour-Support von Ariana Grande war, wird zumindest in den USA auf fruchtbaren Streamingboden fallen.

