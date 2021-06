Neue Krimiserie Wegen dieser Performance von Kate Winslet sollte man "Mare of Easttown" auf keinen Fall verpassen

Die Serie proträtiert die Einwohner*innen von Easttown

Eine Pressekonferenz vor dem Police Department, klickende Kameras und fragende Reporter*innen, das kennen wir doch alles schon aus den typischen Krimiserien. Die neue HBO Max Serie mit Oscar Preisträgerin Kate Winslet macht aber etwas anders. Im Fokus steht nämlich nicht der Fall, sondern die Einwohner*innen der kleinen Stadt, die amerikanische Arbeiterklasse aus Easttown. Mare, die Hauptfigur, gespielt von einer überragenden Kate Winslet ist die ermittelnde Polizistin – sie ist direkt und durchsetzungsfähig, kommt aus der alteingesessenen Arbeiterschicht und kennt so gut wie jeden und jede in Easttown.

Mare of Easttown: Official Trailer | HBO

Hollywood zeigt hier mal keine erfolgreiche Karrierefrau, die immer schick angezogen und perfekt geschminkt ist und dann noch ihre Kinder und den Haushalt managt. Die Serie liefert eine angenehme Dosis Realität. Winslets Charakter ist so weit vom Hollywood-Glanz entfernt wie nur möglich und erinnert uns daran, dass Frauenrollen wie diese immer noch eine Seltenheit sind. Mare ist ungeschminkt, trinkt abends gerne mehr als ein Bier und läuft meistens in Flanellhemd, Stiefeln und Anorak durch die neblige Stadt. Sie ist stur und stolz, mit einem beißenden Sinn für Humor. Eine Frau, die so einiges durchgemacht hat in ihrem Leben – und das sieht man ihr an. Das macht sie als Charakter noch spannender. Was, erfahren wir aber erst nach und nach.