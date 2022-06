Welcher Mensch möchte ich werden? Kaśka Brylas „Die Eistaucher“ macht queere Liebe zur Selbstverständlichkeit

Ein klassischer Coming-of-age-Roman - und mehr

An diesen Stellen ist Kaśka Brylas Roman „Die Eistaucher“ ein fast klassischer Coming of Age Roman, denn neben philosophischen Fragestellungen spielt natürlich auch die Liebe eine große Rolle im Leben der Freunde. Und an dieser Stelle ist „Die Eistaucher“ dann schon nicht mehr so klassisch, denn die Freunde haben fast alle queere Beziehungen. Jess verliebt sich erst in Tifenn und später in Iga, Iga in ihrer Französisch-Lehrerin, die Fellbaum, später ebenfalls in Jess, Sebastian in Rainer, der wiederum nach dessen Geständnis ebenfalls seine Liebe zu Sebastian entdeckt. Und alles wir offen ausgelebt. Die Eltern wissen Bescheid, die Lehrkräfte, die anderen Schüler*innen – in Kaśka Brylas Roman Die Eistaucher ist queere Liebe selbstverständlich – und das 1996. Frage an Kaśka Bryla: Wie sehr ist das heute, 2022, noch Utopie, wie sehr schon Realität? Ihre Antwort: „Also wie ich das so mitkriege auch in den Straßen oder in Straßenbahnern mit welcher Selbstverständlichkeit ich manchmal queere Paare sehe, also so auch im positivsten Sinne ganz ohne Furcht. Das hat sich schön verändert im Vergleich zu meiner Teenager Zeit. Und das freut mich schon.“ Trotzdem sei die Queerness noch längst nicht überall angekommen.