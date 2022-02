Neue Doku "jeen-yuhs" Was uns Kanye West über Neoliberalismus erzählt

Der Kühlschrank von Kanye Wests Mama Donda ist ziemlich leer. Eine Flasche Wein, ein Kanister Milch, mehr ist nicht drin. "Film doch nicht den Kühlschrank," sagt Donda West zu Regisseur Coodie, dem Mann, der Kanye rund um die Uhr mit Kamera begleitet. Dann setzen sich Kanye und Donda an den Küchentisch in ihrem kleinen Appartment in Chicago – und Mama West stellt fest, dass Kanye in letzter Zeit ganz schön arrogant rüberkommt. "A true giant looks in the mirror and sees nothing", sagt sie. Und trotzdem ist da auch ganz viel Stolz in Dondas Augen. Ihr Kanye steht kurz vor seinem ersten großen Plattenvertrag. So geht eine Szene aus der ersten Folge der Kanye-West Doku "jeen-yuhs".

The sky is the limit?

Niemand kann so gekonnt eine Schnute ziehen wie Kanye West. Für Großartigkeit gemacht, sei Kanye West, so das männliche Bla-Bla in der Doku "jeen-yuhs", die zeigt, wie Kanye West Anfang der Nullerjahre rund um die Uhr am großen Durchbruch arbeitet. Der aus Chicago nach New York geht, in ein kleines Apartment in Newark einzieht, mit nichts lebt außer dem Willen, ganz groß rauszukommen und es allen zu zeigen. Und das permanent allen erzählt.

Ein bisschen erinnert der junge Kanye West an den jungen Christian Lindner, der auch schon mit 16 am großen finanziellen Erfolg tüftelt. Hip-Hop hat bei Kanye West ziemlich wenig mit Gegenkultur zu tun. Sondern mit den Aufstiegsversprechen im Kapitalismus. Politische Themen werden in "jeen-yuhs" nur selten gestreift.

Dornige Chancen

2005 gewinnt Kanye West drei Grammys. Von nun an kennt sein Selbstbewusstsein keine Grenzen mehr. Ok, einmal freestyled Kanye West kurz über racial profiling. Aber dann geht es schnell doch wieder nur darum, dass er den Plattenvertrag bei seinem Traum-Label "Rock-a-fella" eintütet. Er will sich auf dem freien Markt durchsetzen, zu den wenigen Gewinnern des Systems werden, den American Dream leben, aus dem Ghetto zum Superstar!

Es geht ihm nicht um sozialen Fortschritt, nicht um die Ungerechtigkeiten des Systems, sondern um Selbstverwirklichung. "Die drehen eine Doku über mich", erzählt er jedem, dem er begegnet. Hip-Hop ist in "jeen-yuhs" also eine ziemlich neoliberale Angelegenheit.

Wie neoliberal ist Hip-Hop?

Für Kanye West ist Mode auch immer ein Statement. Hier bei der Fashion Week 2022. Und das ist nicht verwunderlich, meint der Soziologe Martin Seeliger, der zu Neoliberalismus im Hip-Hop forscht. Gerade sitzt er in Los Angeles, wir zoomen miteinander: "Im Fall von Gangster-Rap sieht man, dass sich diese wirtschaftspolitische Doktrin gerade in einer Art Spillover-Effekt auf das Feld der Kultur übertragen hat. Die Leute, die da sprechen, die vermitteln Aufstiegserzählungen", sagt Seeliger.

Martin Seeliger hat zahlreiche Biografien von Rappern untersucht, etwa die der Antilopen Gang – seine These: Die Sozialkritik und Gegenkultur, das Sichtbarmachen von Ungerechtigkeit, zum Beispiel von Rassismus, das vermischt sich im Hip-Hop mit der neoliberalen Aufstiegserzählung: "Gangsta Rapper treten nach oben und nach unten zugleich. Das ist ein bisschen paradox. Man müsste sich jemanden vorstellen, der wie bei einer Break-Dance-Figur so einen Spagat macht, das eine Bein geht nach unten und das andere nach oben. Gut, das ist jetzt nicht die Pose, in der man sich einen Gangsta-Rapper vorstellt. Vielleicht kann man sagen, sie schießen nach oben und nach unten mit ihren Pistolen."

We love Kapitalisierung

Kanye West nennt sich "Ye". Quasi die Essenz der Selbstoptimierung. Diese Ambivalenz bringt Kanye West, oder besser: Ye, wie er jetzt nur noch heißt, in "jeen-yuhs" auf den Punkt. In einer Szene erzählt er, seine Philosophie sei es, seine Schwächen zu seinen Stärken zu machen. Die Unterdrückung, der Rassismus, dass er ein erfolgreicher schwarzer Rapper ist, den alle hassen: daraus würde er sein Kapital ziehen, das sei seine große Stärke!

"Was ja auch im Sinne dieser neoliberalen Wirtschaftstheorie ist", kommentiert Martin Seeliger. "Leute sollen sich halt abstrampeln und aus dem Niedriglohnsektor heraus über sich hinaus wachsen, damit sie eines Tages auch an den Früchten dieses neoliberalen Kapitalismus beteiligt werden."