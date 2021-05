Solarbased HipHop Die Kölner Künstlerin Kaleo Sansaa hat sonnentrunkenen Trap erfunden

Fast meditativ schweben die dumpfen Kalimba-Töne über dem Bass. Und dann kommt eine Stimme. Kehlig, aber sanft. Wie eine Umarmung. Sie spricht Bemba, eine der vielen Bantu-Sprachen. Und sie wiederholt immer wieder den gleichen Satz: "Nde kontelela amaluba yandi Kunti nafuma tulatasha infula". Zu deutsch: "Ich gieße meine Blumen. Denn da, wo ich herkomme, sind wir dankbar für den Regen." Die, die ihre Blumen gießt, das ist Kaleo Sansaa. Wir hören ihren Track Flowa Powa, ein wunderbar musikalisch-meditatives Mantra. Zu finden auf dem Debütalbum der Künstlerin: "Solarbased Kwing". Die Platte ist schon letzten Dezember herausgekommen und sie ist etwas ganz Besonderes.

Es wird Zeit für einen Blick auf die Kölner Künstlerin. Ihr habt übrigens richtig gelesen: "Solarbased Kwing" ist der Titel, also ein Hybrid aus den Wörtern Queen und King. Warum sie das so gemorpht hat, erzählt Kaleo im Zoom Interview: "Es hat ein bisschen gebraucht, da zu stehen, wo ich bin. Mal abgesehen von meiner persönlichen Geschichte, finde ich, dass wir alle beide Komponenten in uns tragen. Mir geht es halt immer da drum, zu sagen: 'Hey wir müssen uns als volle Wesen begreifen‘. Denn es ist indiskutabel, dass diese Genderrollen, die uns zugeschrieben werden, uns oft nicht gerecht werden. Weder Queen noch King wird mir gerecht, aber Kwing ist halt so 'Okay i can deal with that', weil ich so viele Attribute in mir sehe, die weder das eine noch das andere sind."

Warmer Trap statt synthetische Kälte

Bei Kaleo Sansaa geht es viel um Energien. Männlich, weiblich. Sonne, Mond und Natur. All das fließt mit ein in den "sun-drunk", den "sonnentrunkenen" Sound, wie sie ihn selbst bezeichnet. Die Beat-Strukturen sind trappig, aber viel wärmer als das, was wir sonst so unter diesem Begriff zu hören bekommen. Kwing-Trap halt, der sich verläuft und plötzlich Wärme, Spiritualität, ein sonnenbeschienenes Plätzchen im Wald findet.

"Ich komme halt einfach aus dem Background", erklärt die Künstlerin dazu. "Also sehr mit der Natur, sehr in sich horchend. Als ich aufgewachsen bin als Kind, gab es nicht so viel anderes. Man musste sich mit sich selbst beschäftigten, mit dem, was einen umgibt. Man war automatisch in der Mitte, sag ich mal. Ich finde, diese spirituelle Sprache gibt dem, was in mir vorgeht so ein bisschen Ausdruck. Mir ist natürlich auch wichtig, dass wir immer bei uns bleiben und uns nicht diktieren lassen, aber ich bin für jede Welle Richtung Achtsamkeit dankbar."

Kaleo ist in Sambia aufgewachsen, Ostafrika. Mit 11 ist sie nach Deutschland gekommen. Köln ist ihre Heimat und ihre musikalische Brutstätte. Aber Kaleo ist sich ihrer Identität als schwarze Frau in Deutschland klar bewusst. Ihre Musik spiegelt auch das wieder: Kompromissloses Schwarz-Sein. Etwas, so empfindet es Kaleo, für das Deutschland noch nicht ganz ready ist. "Es ist so eine self-fufilling prophecy: Man gibt black artists keine Chance und denkt, die verkaufen sich nicht. Ja und, wenn da aber niemand wirklich investiert, dann werden die auch niemals auf so ein Mainstream-Level kommen. Ich glaube, man müsste die deutsche Gesellschaft einfach grundsätzlich hart mit 'Schwarz sein' konfrontieren. Denn ich glaube es ist immer noch nicht normal, ich glaube, man ist es gewohnt Schwarze Fußballer zu sehen, aber noch nicht Artists. Ich finde, das muss man hart normalisieren."

Man muss Deutschland mit "Schwarz sein" konfrontieren

Kürzlich ist Kaleo nach Berlin gezogen. Unser Zoom-Interview gibt sie in ihrer neuen, noch nicht ganz fertigen Wohnung: "Ich glaube ich fühle mich immer ein bisschen weird und allein. Aber ich dachte, wenn es einen Ort gibt, wo ich mich nicht mehr weird fühle, dann ist es Berlin, weil ich glaube, hier machen alle möglichen Leute experimentelle Sachen."