Kae Tempest im Interview "Das Rätsel des Lebens zu lösen, ist ein Dauerprozess und viel Arbeit"

Spoken-Word Künstler*In, Rapper*In und gefeierte Autor*In. Das ist Kae Tempest. Kae definiert sich seit diesem Jahr als non-binär, daher Kae. Das neue Album "The Line Is A Curve" ist die Reise eines Menschen, der durch die Pandemie und das Leben an sich aus der Bahn geworfen wurde. Und ein Beweis dafür, wie man mit Musik seinen Frieden findet.

Das vierte Album von Kae Tempest spielt mit Musik und Spoken Word, und schafft damit eine Art Klangbild unter dem Text. Anders als auf dem sehr minimalistischem Vorgängeralbum "The Book Of Traps And Lessons" klingt es dadurch etwas verspielter und zugänglicher. Für Kae ist "The Line Is A Curve" nun die konsequente Weiterentwicklung. "Beim Vorgängeralbum wurden meine Entscheidungen sehr stark von Rick Rubin beeinflusst. Aber das war auch wichtig für das, was ich mit dem Album damals machen wollte. Ich habe viel dabei gelernt. Doch dieses Album ist die Weiterentwicklung. Weg von dieser Einfachheit, und hin zu etwas Neuem. Dadurch, dass ich die Essenz dessen, was ich machen will so gut auf ‚Traps And Lessons‘ umrissen habe, fühlte ich mich bei diesem Album viel freier, etwas vollkommen neues zu kreieren."

Daher geht Kae auf diesem Album auch zum ersten Mal Kollaborationen ein, wie zum Beispiel mit dem Londoner Rapper Confucius oder der britischen Soulsängerin Lianne La Havas. "Auf den Vorgängeralben war der Fokus so klar auf den Texten und der Narrative, dass es einfach keinen Platz für Kollaborationen gab. Hier hatte ich endlich die Möglichkeit, meine Community in meine Kreativität mit einzubringen", erklärt Kae Tempest.

Die Suche nach sich selbst

Inhaltlich beschäftigt sich das Album viel damit, sich selbst zu finden, und fast schon mythologisch gesehen, wie ein Phönix aus der Asche zu steigen. 2019 fühlte sich Tempest noch gut und gefestigt in einer Beziehung. Doch dann kam Corona. Die Tour wurde mittendrin abgesagt, lang verdrängte Selbstzweifel und Ängste quälten Kae. Im Tief angekommen, vertont das Album den Prozess hinaus aus diesem Tief. Die Zweifel, die Arbeit daran sie wegzuräumen, bis zum End-Track „Grace“ war das Kaes Mantra: "Diese Worte: ‚Lass mich Liebe sein, lass mich Liebe geben und empfangen, lass mich nichts anders als Liebe sein‘, haben mir geholfen meine Energie wieder zu bündeln. Deshalb war es mir wichtig, diese Worte ans Ende der Platte zu packen. Aber die Musik führt einen dann wieder zurück an den Anfang des Albums. Sprich, nur weil wir jetzt an diesem Punkt sind, heißt es nicht, dass wir das Rätsel des Lebens gelöst haben. Das ist ein Dauerprozess und viel Arbeit. Es geht immer wieder von vorn los. Deshalb heißt das Album auch ‚The Line Is A Curve‘. Und deshalb fängt das Album so an, wie es anfängt, und hört auf wie es aufhört.“

Sichtbarkeit für non-binäre Menschen schaffen

Seit diesem Jahr definiert sich Tempest als Kae, als genderfluid. Tempest möchte sich also keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Eine Entscheidung, die für Kae selbst eigentlich schon längst fällig war, sagt die Künstler*in. Kae konnte sich nie entscheiden, zu welchem Geschlecht sie sich mehr zugehörig fühlt, und kann es immer noch nicht. Ein anderer Punkt für Kae war, eine gewisse Sichtbarkeit für non-binäre Menschen zu schaffen: „Als Kind wurde ich immer auf dem Schulhof gefragt: Was bist Du? Bist Du ein Junge oder ein Mädchen? Und manchmal war die Frage schmerzlich für mich, weil sie als Angriff gemeint war. Manchmal wollten Leute es aber nur aus Interesse wissen. Dann hat mir letztens eine Freundin erzählt, dass ihr Kind genau das auch auf dem Schulhof gefragt wird. Und dieses Kind hat dann gefragt: Warum wollt Ihr das wissen? Ich habe damals nicht mal daran gedacht zu fragen! Und wenn es wirklich Interesse an meiner Person ist, dann können wir diese Unterhaltung führen.“