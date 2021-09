Party ohne Publikum Diese jungen DJs haben während der Pandemie mit dem Auflegen angefangen

Franziska ist eine junge DJ, 23 Jahre alt, wohnt in München und hat durch die Pandemie endlich Zeit gefunden zu üben: "Ich bin von einer Rave Crew in München, das Kollektiv Bushbash. Und ich war vorher schon im Nachtleben aktiv. Da war’s eigentlich auch schon so, dass ich gemerkt habe, ich hätte schon Lust, das mal anzufangen. Aber mir hat immer die Zeit gefehlt. Und dann war Lockdown und ich dachte, warum nicht jetzt, es gibt wahrscheinlich keinen besseren Zeitpunkt damit anzufangen."

Ameera ist 18 Jahre alt und kommt aus Nürnberg. Sie legt auf, seit sie 16 ist - zusammen mit ihrer Schwester Latifa. Sie sind in die Szene eher reingerutscht: "Freunde von uns, drei Jungs aus Ingolstadt haben auch aufgelegt und ich und meine Schwester haben die immer vorne auflegen sehen und haben uns gedacht, das können wir eigentlich auch machen. Und vor allem waren immer sehr wenige Frauen vertreten, was wir auch ein bisschen schade fanden. Dann haben wir uns so einen Controller gekauft, einen gebrauchten und haben erst mal gedacht wir probieren’s damit. Das lag dann erst mal ein Jahr rum, aber dann im Lockdown hab ich mir gedacht, ich hab grad nicht so viel zu tun, hab das mal ausprobiert und dann fing das bisschen an."

Wie soll man anfangen als DJ - ohne Clubleben?

Ameera und ihre Schwester Latifa an den Decks. Auch Franziska hat sich einen DJ-Controller gekauft, hat ihn aber sofort ausprobiert, um zu schauen, wie sie klar kommt und ob es wirklich so viel Spaß macht wie erhofft. Es lief ganz gut, also gab‘s dann von einem befreundeten DJ einen besseren Controller. Und dann mussten die Freunde ran und mal zuhören. Weil auch DJs wie andere Künstler nicht immer sicher sind, ob das, was sie da produzieren, auch ankommt: "Klar, hat man immer ein bisschen Angst. Hoffentlich mögen die Leute meine Musik. Aber ich glaube, das ist eine Aufregung, die jeder hat. Es ist ja doch etwas sehr Persönliches, die Musik. Aber, wenn man sieht, dass Leute dazu tanzen, dass es gefällt und dann Leute danach kommen und sagen 'Hey dein Sound ist voll nice'. Das gibt einem selber auch noch mal die Bestätigung: Ich bin auf dem richtigen Weg und sollte so weitermachen."

Aber wie soll man anfangen als DJ zu arbeiten, wenn es keine Clubleben gibt? Der Lockdown ist Segen und Fluch zugleich. Denn durch die Pandemie hatten beide die Zeit, endlich mal zu üben und sich in die Technik zu fuchsen. So, dann hat man den Scheiß endlich drauf und darf aber nicht auflegen, weil wegen der Pandemie alles zu ist. Ameera hatte dann aber doch ihren ersten Gig als DJ, aber eben unter Pandemie-Bedingungen: "Das Lustige ist, mein erster Auftritt war in Ingolstadt und da durfte keiner tanzen. Heißt ich bin es quasi gewohnt, das Leute einfach sitzen, nicken und lächeln. War auf jeden Fall ein komischer Einstieg und ich kannte es auch nicht anders. Aber das erste Mal Auflegen vor Leuten, die dann wirklich getanzt haben, das war dann wirklich was ganz Anderes. Das war sehr, sehr schön."

So wie es früher mal war - ob das wieder so wird?

Im Sommer konnten beide im Freien auflegen: In Biergärten. Franziska ist auch im Live-Stream vom Harry Klein zu hören. Immerhin. Aber Franziska und Ameera warten natürlich darauf, richtig loszulegen. Im Club. Vor Publikum. So wie es früher mal war. So mit eng, warm und viel Schweiß. Nur, ob das wieder so wird? Francesca ist unsicher: "Ich glaube ehrlich gesagt, wird das schon noch ne Zeit dauern. Ich war vor kurzem in Berlin und da waren Clubs auf. Ich war dann dort drin, aber das war schon sehr überfordernd. Sobald mach drinnen ist, hoffe ich, dass so eine gewisse Normalität zurückkommt. Ich glaubte auch, es wird irgendwie anders werden, aber der Vibe war dann auch wieder da, als man erst mal drinnen war."