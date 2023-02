Kurator vom Brechtfestival, Julian Warner "Ein Highlight wird das Wrestling-Match, das wird ein Spektakel"

Der Zündfunk präsentiert das Brechtfestival in Augsburg. Neu kuratiert von Julian Warner alias Fehler Kuti. Als neuer Kurator will Warner das "Prozesshafte" von Bertold Brecht im Hier und Jetzt unterbringen – und eine fette Party schmeißen.

Seit 2022 ist das Brechtfestival unter neuer Leitung von Musiker, Kulturanthropologe und Performance-Künstler Julian Warner, der als Festivalleiter auch Frontman der Band Fehler Kuti ist, zusammen mit Markus Acher und Micha Acher von The Notwist.

Das Brechtfestival der Stadt Augsburg ist ein mehrtägiges Festival zu Ehren des gebürtigen Augsburgers Bertolt Brecht, das seit 2010 jedes Jahr um den Geburtstag des Dichters am 10. Februar in Augsburg stattfindet.

Zündfunk: Als neuer Kurator hast Du dir einen ungewöhnlichen Auftakt zum Festival überlegt. Am 10. Februar geht es los – aber wie genau?

Julian Warner: Wir beginnen im Goldenen Saal vom Rathaus in Augsburg. Da kommen alle KünstlerInnen vom Festival zusammen und man ist eingeladen, die alle kennenzulernen. Und von dort startet dann die Parade. Jetzt gerade wird in Augsburg ein großer Brecht-Teppich gewebt. Den wollen wir dann symbolisch vom Goldenen Saal aus durch die Stadt tragen nach Lechhausen. Eine richtige Parade wird das. Fehler Kuti wird auch mit dabei sein, Malphino und Okhiogbe Omonblanks Omonhinmin. Dann werden wir in Lechhausen feierlich von der Lechhausener Blaskapelle begrüßt. Und am Abend feiern wir den großen Birthday Bash im Gemeindesaal der Alevitischen Gemeinde.

Die Eröffnung klingt schon mal krass. Was sind dann deine Highlights in den Tagen danach?

Ein Highlight wird das Wrestling sein am 17./18. Februar. Wir wollen uns mit den Methoden und Praktiken von Brecht auseinandersetzen und neue Experimente wagen. Und wir wollen um Konflikte in Augsburg ein Wrestling-Match, ein Spektakel veranstalten, mit richtigen Wrestlern. Dann gibt es natürlich auch die Brecht-Maschine am 11./12. Februar. Das ist eine fünfteilige Serie, in der es darum geht, den Algorithmus GTP3 zu beauftragen, ein neues Brecht-Werk zu schreiben. Das wird auch zur Uraufführung kommen. Und drum herum gibt es noch viele weitere Formate, etwa ein Jeopardy "Brecht oder nicht Brecht".

Die Brecht-Festspiele wirken ja auch immer in den Ort hinein. Ihr wollt zum Beispiel in der Natur eine eigene Republik gründen. Was hat es damit denn auf sich?

Wir gründen mit der Performance-Gruppe Club Real die Organismen-Republik Augsburg. Da geht es um eine Utopie. Um die Frage, wie sähe eine repräsentative Demokratie aus, wenn alle Organismen, von der Blattlaus bis zur Salbeipflanze, mitmachen dürften und vertreten wären. Das ist ein großer Spaß. Aber auch eine ernstgemeinte Staatengründung. Alle politischen Entscheidungen, die dort getroffen werden, versuchen wir in die Realität umzusetzen. Ein sozialistisches Experiment in einer Gated Community, quasi.

Die Musik spielt ja auch immer eine wichtige Rolle. Wen hast du da gebucht?

Das habe ich schön delegiert an Markus Acher von The Notwist und an Girisha Fernando, langjähriger Kurator der Brecht-Nacht. Wir haben die Brecht-Nacht dieses Mal umbenannt in „Impossible Music Night“. Also ungewöhnliche – oder gar unmögliche musikalische Koalitionen. Es wird großartig.