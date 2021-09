"Local Valley" von José González "Ich schreibe Songs, die dich von einem düsteren Ort an einen sehr hellen bringen"

Vögelgezwitscher - Waldgeräusche - und eine Gitarre. Eigentlich wollte José González sein neues Album "Local Valley" in einem Studio in der Stadt einspielen. Doch irgendwie fand er dort nicht die passende Atmosphäre. Und so zog es den schwedische Musiker an einen neuen Ort in seinem Leben, das kürzlich erstandene Wochenendhaus seiner Famile. "Immer wenn ich dort alleine war, hatte ich mein Zeug im Wohnzimmer aufgestellt, mit Blick zum Wald", erzählt er im Interview dazu. "Ich habe ein Stereomikrofon auf meiner Veranda aufgestellt. Ich saß da für eine Stunde, habe den Vögeln zugehört und habe das alles aufgenommen. Die Aufnahmen sind viel harmonischer abgelaufen als auf meinem Vorgängeralben."

Geniale Ambivalenz aus Traurigkeit und Leichtigkeit

José González hat den Weg in die Natur gefunden. Und dabei hat sich für ihn ein Kreis geschlossen, wie er im Interview erzählt: "Ich bin zurückgekehrt zu meinen Wurzeln. So wie auf meinem ersten Album habe ich versucht, kurze melodische Stücke zu schreiben." Einfach nur für eine Gitarre. Der Gesang ist klassisch José González - melodiös, mit einer genialen Ambivalenz aus Traurigkeit und Leichtigkeit und zum ersten Mal singt der Schwede mit argentinischen Wurzeln auch auf Spanisch und Schwedisch.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. José González - Head On (Official Music Video)

Das Faszinierende ist, dass der studierte Bio-Chemiker und selbst erlernte Musiker seine musikalische Formel stets beibehält – seine Stimme und seine Gitarre – und dabei trotzdem Neues erschafft. Er spielt nicht nur Begleit-Akkorde, sondern bearbeitet die Gitarre mit Wucht. So bekommen seine Songs perkussive Elemente, die seinem Sound Dynamik verleihen und einer gewissen Dramaturgie folgen.

Neue Einflüsse - Afro-Pop und Samba-Rhythmen

"Nachdem ich fünf Songs in diesem Stil zusammen hatte, bin ich in die Rolle des Produzenten geschlüpft", erklärt er. "Ich wollte den nächsten Songs eine neue Richtung geben, da habe ich ein paar Drumcomputer ausgepackt." González ist ein großer Fan von Drum-Computer-Sounds und spricht im Interview über seine Vorliebe für programmierte Beats, wie sie in den 80-igern zu finden sind, besonders in Ländern, die Beatmaschienen auf eine sehr eigene Art verwendeten: "Meine Einflüsse kommen aus der Karibik und aus Afrika. Afro-Pop und Highlife findest du in meinem Gitarrenspiel und auch Samba-Rhythmen. Der Beat ist jamaikanisch oder auch durch Afro-Pop beeinflußt. Ich benutze mehrere Drum-Maschinen, die ich kombiniere."

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. José González - Line of Fire (Live on KEXP)

Das Cover zu Local Valley hat seine Frau, Künstlerin Hannele Fernström kreiert. Es ist farbenprächtig, könnte auch ein Kinderbuch sein - darauf ist ein Urwald zu sehen. "Sie fragte mich was ich ausser den Pflanzen auf dem Cover möchte", beschreibt José González. "Ich wollte ein paar meiner Lieblingstiere, sie sind großartige Metaphern. Wie der Affe, der in den Spiegel blickt. Und es gibt den Elefanten, auf dessen Rücken eine Amsel sitzt. Es ist diese Metapher vom Elefanten und seinem Reiter. Der Elefant scheint unbewußt herum zu gehen und wir Menschen denken, wir können uns oben drauf setzen und den Elefanten beeinflußen. Er hat jedoch seinen eigenen Willen. Oder zum Beispiel der Totenkopf - er sorgt für Anspannung. Er erinnert uns an unsere limitierte Zeit auf Erden. Das bringt uns zum Thema meines Album ‘Local Valley’. Es geht um die Menschheit auf diesem kleinen Planeten. Wir müssen uns um unser kleines Tal kümmern und dafür sorgen, dass wir gemeinsam harmonisch leben können."

Songs, die dich kurz in die Tiefe ziehen - und dann in die Erlösung

Einer der emotionalsten Songs - traurig und zugleich wunderschön - heißt "Line Of Fire". Mit diesem Stück covert González sich quasi selbst – er hat es bereits mit seinem Bandprojekt Junip eingespielt.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Junip - Line of Fire (Official Video)