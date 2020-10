„Die F*ck-It-Liste“ Im neuen Buch von John Niven ist Ivanka Trump Präsidentin der USA

Im Jahr 2026 regiert nach der zweiten Amtsperiode ihres Vaters Donald Ivanka Trump. So malt es sich der schottische Autor John Niven in seinem neuen Buch "Die F*ck-it Liste" aus. Roderich Fabian hat mit ihm über US-Wahl, Wokeness und Cancel Culture gesprochen.

John Niven arbeitet sich schon seit der Wahl 2016 am Mann im Weißen Haus ab. Damals verbrachte er noch viel Zeit in Kalifornien und hat die Veränderung der USA mit eigenen Augen verfolgen können. „Trump ist ein wirklich seltsamer Typ. Er hat all diese Ängste und Eigenarten. Ein wirklich kranker Mann, der noch nie einen Moment selbstloser, bewusster Freude erlebt hat. Er hat noch nie Musik genossen, noch niemals ein Essen gekocht oder mit seinen Kindern gespielt. Er ist schwer gestört. Wenn du ‚Obama und seine Kinder‘ googelst, bekommst du Bilder von der Familie Obama, wie sie mit den Hunden auf dem Rasen des Weißen Hauses spielen. Von Trump kriegst du nur Bilder eines alten Verrückten, ohne Kinder, ganz allein“, so Niven.

Aber Trump - das ist ja nur ein Symptom einer längst verbreiteten Krankheit: „Das wahre hässliche Amerika ist ja nicht Trump allein, sondern die Leute, die bei seinen Wahlkampfauftritten hinter ihm stehen. Da sieht man diese wütenden, weißen Männer, die Trumps abstoßende Worte bejubeln. Und von denen gibt es Millionen. Diese Leute wurden in den letzten fünf Jahren radikalisiert. Fox News ist an diesem Projekt aber eigentlich schon länger dran, auch die Zeitung The Daily News. Diese Organisationen füttern die Leute mit Lügen und haben Figuren wie Trump und Farage erst möglich gemacht.“

Radikalisierung

"Die F*ck-it-Liste" von John Niven ist bei Heyne Hardcore erschienen

Gemeint ist der britische Rechtsaußen Nigel Farage, der in Großbritannien den Brexit ganz entscheidend mit angeschoben hat. John Nivens neuer Roman „Die F*ck-it-Liste“ spielt im Jahr 2026. Trump hat zwei volle Amtszeiten hindurch regiert, nun ist seine Tochter Ivanka Präsidentin. Die Hauptfigur des Buches ist der 60-jährige Frank, dessen Leben in der zehnjährigen Trump-Ära zu aus den Fugen geraten ist. Nun arbeitet er eine Abschussliste ab. Auf der stehen weiße, alte Männer, mit denen Frank abrechnen wird. Auf der Liste ist natürlich auch der Ex-Präsident: „Frank fühlt sich irgendwie verantwortlich für das, was Amerika passiert ist, weil er für Trump gestimmt hat. Er war einer von diesen Wechselwählern, ein Zeitungsredakteur, der seinen Job verloren hat. Er wurde Opfer der Technologie und des Neoliberalismus. Aber er wollte es dem politischen System heimzahlen.“

Cancel Culture

John Niven setzt auf die Macht des Denkens. Denn so wie sein Protagonist Frank können ja auch andere einen Lernprozess durchmachen, die vor vier Jahren noch Trump gewählt hatten. Man darf sich also seiner Meinung nach der Hoffnung hingeben, dass Trump und seine Anhänger nur das letzte Aufbäumen einer alten Ordnung sind, die irgendwann einmal überwunden ist: „Ich und meine Generation sind viel weniger rassistisch als die Generation meiner Eltern. Und meine Kinder sind weniger rassistisch, als ich es bin. Auch wenn ich mir Mühe gebe: Ich bin nun mal in meinen 50ern. Ich kann gar nicht so ‚woke‘ sein wie meine Kids. Diese Haltungen loszuwerden, das ist eine Aufgabe für mehrere Generationen. Aber wenn du dir die aktuelle PC-Kultur des Cancelns und Verdammens anschaust, bin ich mir auch nicht sicher, ob uns das in eine perfekte Zukunft führen wird“, so Niven.

Solidarität mit Rowling

Der 52-Jährige bleibt skeptisch und widerständig, auch gegen in seinen Augen übertriebene Korrektheit. Als die Harry Potter-Autorin J.K. Rowling auf Twitter in diesem Jahr mehrfach als transfeindlich diskreditiert wurde, fühlte sich John Niven berufen, sich in den Diskurs einzumischen: „Wenn ihr euch in der Welt so umschaut und ihr euch dann dafür entschieden habt, dass JK Rowling der Teufel ist, solltet ihr mal ganz dringend eure verdammte Feindeslisten überdenken“ „Auf diesen Tweet habe ich wütende Antworten erhalten, wurde transphobisch genannt. Aber ich habe auf keine dieser Reaktionen geantwortet, hab sie irgendwann nicht mal mehr gelesen, sondern bin weitergezogen“, erklärt Niven.

Trump interessiert dann keinen mehr

Kurz vor den Wahlen in den USA glaubt John Niven nicht mehr an eine zweite Amtszeit von Donald Trump. Vor vier Jahren hatte er mit einigen Wetten auf den Sieg Trumps ziemlich viel Geld verdient. Diesmal gibt er ihm kaum noch Chancen: „Ich hoffe, dass Biden mit einem Erdrutschsieg gewinnt. Aber wenn das passiert, wird Trump sagen, dass Wahlbetrug vorliegt. Er wird sich beschweren, aber er wird gehen. Und er wird den Rest seines Lebens damit verbringen zu behaupten, dass er betrogen wurde. Aber das ist in Ordnung, Wen interessiert das dann noch?“