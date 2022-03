"Classic Objects" Die Musikerin und Schriftstellerin Jenny Hval macht aus Konzepten Popmusik

Nie hat Jenny Hval so wärmende Musik gemacht, nie hat sie so sehr die Hand nach uns Hörenden ausgestreckt. „Ich wollte eine so große emotionale Bindung wie möglich zu den Hörern aufbauen. Das geht besser mit Songs, die auch als alleinstehende Kompositionen funktionieren.“ Wovon Jenny Hval auf ihrem neuen Album mit heller Stimme erzählt, ist trotzdem alles andere als gefällig: das Patriarchat, ihre Haltung als Künstlerin und: Alles, was unseren Körper verlässt. Wie die Stimme, die gleichzeitig in uns ist und außerhalb von uns. Oder Flüssigkeiten, die unseren Körper verlassen. Im Song „American Coffee“ vermischt sie Eindrücke, von einem Film einerseits: Die Figur der Jeanne D’Arc scheint ihr von der Leinwand aus zuzuzwinkern. Und auf Toilette sitzend andererseits: Sie hat eine Blasenentzündung, ihr Urin ist blutig. Als wolle Jenny Hval uns daran erinnern: Egal wie sophisticated wir uns verhalten, wir sind immer noch anfällige Organismen, Teil der Natur.

Qualitäten eines heimliches Dance-Album

Die Lyrics auf „Classic Objects“ erzählen Geschichten, in Teilen vielleicht sogar biografische, sie folgen aber keiner klaren Struktur, sind eher nebeneinander gestellte Eindrücke – teilweise bis zu sieben Minuten lang, luftig und erhaben. Und dann zeigt sich: „Classic Objects“ hat die Qualitäten eines heimlichen Dance-Albums.

„Percussions haben etwas glorreich Mathematisches an sich. Jetzt werde ich sehr nerdy: Sie haben dieselben Beats Per Minute, aber immer wenn ein neues Element dazu kommt, verändert sich die Architektur des Ortes, an dem man sich beim Hören hinfühlt. Und man denkt: Oh, die Wände bewegen sich. Wie in einem sich ständig verändernden Zimmer. Ich finde das enorm befreiend. Besser kann ich das nicht erklären.“ Das Album “Classic Objects” basiert auf fast schon philosophischen Ideen von Jenny Hval. Sie beschreibt Musik nicht nur als Verbindung zwischen sich und einem Publikum auf Songlänge, sondern nahezu als Experiment, das natürlich nicht den Regeln des Pop gehorchen muss.

Die Musik mit sich weitertragen

Die Songs „Jupiter“ und „Cemetery of Splendour“ ziehen akustische Schleppen hinter sich her. Am Ende von „Jupiter“ geht der Song in eine vibrierende Geräuschkulisse über, die nach den letzten gesungenen Worten von Hval immerhin noch über drei Minuten lang erhalten bleibt. Und im Song „Cemetery of Splendour“ übernehmen am Ende Field Recordings von Vivian Wang, mit der Jenny Hval schon auf ihrem letzten Album „The Practice Of Love“ zusammengearbeitet hat. Fast vier Minuten lang lauschen wir Natursounds und hören unter anderen Grillen zirpen. „Ich liebe den Gedanken, dass wir Musik mitnehmen, auch wenn sie schon vorbei ist: Die Musik mit sich weitertragen, das ist für mich das ultimative Ziel“, erklärt die 41-Jährige.

Es sind nicht unsere Lieblingslieder oder bewusst eingeprägte Songtexte, sondern all das drum herum: Alte Kinderlieder, Melodien, die wir aufschnappen und nicht mehr loswerden, etwas das wir beim Einkaufen gehört haben. „Ich liebe verweilende Klänge“, beschreibt es Jenny Hval.

Ein Konzept ist wie ein Ziegelstein