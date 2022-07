Cameos von Britney bis Eva Longoria „Jane the Virgin“ ist die perfekte Sommerserie

Man nehme eine wirklich aberwitzig-abstruse Geschichte, eine große Portion Selbstironie und lasse alle paar Folgen Stars wie Britney Spears, Bruno Mars und Eva Longoria auftreten: Fertig ist die perfekte Sommerserie. „Jane The Virgin“ ist schon 2014 erschienen, ist in Deutschland aber weitestgehend übersehen worden. Zu Unrecht!

Unbefleckte Empfängnis: Jane Gloriana Villanueva ist 23 und aus vollster Überzeugung Jungfrau. Das kommt von ihrer streng-religiösen Großmutter Alba, aber auch durch ihre sexuell freizügige Mutter Xiomara, die Jane selbst sehr früh bekommen hat. Mit beiden lebt Jane in einem Drei-Frauen-Haushalt. Wie es der Zufall so will, wird Jane aus Versehen von ihrer alkohol-gebeutelten Frauenärztin künstlich befruchtet – was naturgemäß zu allerlei Komplikationen führt. Schließlich handelt es sich hier um die Parodie des Genres Telenovela. Es ist natürlich nicht irgendein Sperma, sondern das von Janes Boss Rafael, Erbe eines Luxushotels, in dem es zu mehreren Mordfällen kommt. Es gibt größenwahnsinnige Bösewicht*innen, aus dem Nichts auftauchende Väter und plötzliche Zwillingsschwestern. Kurz: Nichts ist wie es scheint. Außer Jane, die immer das Gute will und den Glauben daran trotz abstrusester Schicksalsschläge nie verliert.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. JANE THE VIRGIN Staffel 1 - Trailer Deutsch HD German

Drama, Drama, Dramady

In Deutschland wurde das Phänomen der Telenovelas in Vorabendserien wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ oder „Sturm der Liebe“ übersetzt. In Lateinamerika gehören Telenovelas zur Identität. Ein Millionenpublikum leidet seit den 50er Jahren mit ihren Serienheld*innen, die als tägliche Begleiter allerlei Katastrophen überstehen müssen.

„Jane the Virgin“ integriert das in Perfektion, denn Jane, Xiomara und Alba lieben Telenovelas. Sie leiden vorm Fernseher und als Zuschauer leidet man wiederum mit ihnen. Denn nicht nur die Liebe beutelt die drei. Sie haben es als mexikanische Einwandererinnen schwer in den USA. Sie sind ein Drei-Generationen-Haushalt, der sich in großer Solidarität, feministischer Verbundenheit und mit wenig Geld über Wasser hält.

Parodie mit Herz

Die Telenovela in der Telenovela: Brooke Shields spielt den eitlen Star River Fields in "Jane the Virgin" Und das ist es vielleicht auch, was die Serie so besonders macht: „Jane the Virgin“ ist Parodie, aber mit Herz. Es ist unglaublich komisch, wenn Stars wie Britney Spears, Brooke Shields oder Eva Longoria als ihr überzogenes Selbst auftreten. Die Serie strotz nur so vor Klischees und bricht sie immer wieder. Große Teile der Handlung finden auf Spanisch statt, schließlich sind die meisten Figuren Einwander*innen. Die Unterhaltungen sind untertitelt. Es fällt einem nach kurzer Zeit nicht mehr auf. Andere Dialoge finden per eingeblendeter Chat-Nachrichten statt. Animationen werden ins Bild geschnitten. Es ist ein buntes, verschachteltes Durcheinander.

Insofern hat „Jane the Virgin“ auch acht Jahre nach Erscheinen noch etwas sehr Modernes. Und wer den Vorwurf anführt, hier würde Jungfräulichkeit propagiert – es ist wirklich unglaublich lustig, wie die Nonnen versuchen, Janes unbefleckte Empfängnis für sich auszuschlachten. Feelgood in schlau.