Problematische Filmklassiker James Bond ist aus der Zeit gefallene Polizei- und Geheimdienst-Propaganda

Das wohlige Gefühl des Status Quo

Geheimdienst in der Krise

Und da sind wir beim Hauptproblem der Reihe heute. Ich finde es absurd, den Geheimdienst so zu idealisieren, wie es die Figur James Bond immer noch tut. Ein Beispiel: Im letzten Bond-Film „Spectre“ wird der MI6 zwar von einer bösen Organisation unterwandert, die ihn für Totalüberwachung instrumentalisieren will. Zum Glück retten uns Bond, M, Q und Moneypenny aber vor dem Schlimmsten. Die Botschaft: Solange wir solche Leute haben, können wir uns auf unseren Geheimdienst verlassen. Solange es noch Richtige im Falschen gibt, geht’s am Ende gut aus! Paradox, dass „Spectre“ von vielen als Reaktion auf den NSA-Skandal gefeiert wurde. Und dann sind da auch noch Julian Assange und WikiLeaks, die offenlegen, dass Drohnenangriffe keinesfalls immer die Bösen, sondern schon auch Zivilisten töten. Nicht zu vergessen auch Katherine Gunn. Dank ihr wissen wir heute, dass der US-Geheimdienst seine Macht missbraucht hat, um eine UN-Resolution und damit Zustimmung für einen Angriffskrieg auf den Irak zu erzwingen.

Klar, alles USA und nicht MI6. Aber diese Unterscheidung kommt ja auch in den Bond-Filmen so gut wie gar nicht vor. Schließlich müssen die in Amerika genauso funktionieren wie in Großbritannien. Und so hat die Lizenz zum Töten, die selbst in „Spectre“ noch als Maß aller Dinge idealisiert wird, dann doch einen ziemlich faden Beigeschmack. Der alte Status Quo als Lösung der Probleme des neuen wie in „Spectre“ und „Skyfall“ angedeutet? Das ist an Plattheit kaum zu überbieten.