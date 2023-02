Russkaja-Auflösung „Es ist ein schrecklicher Krieg passiert, darauf müssen wir Rücksicht nehmen“

Lustige Satire bekam bitteren Beigeschmack

Ein letztes Album

Die Auflösung ist keine Promo-Maßnahme für das neue Album, stellt der Sänger klar. Es geht um den Krieg, und das, was er für die Menschen vor Ort bedeutet. Georgij Makazaria ist in Moskau geboren und hat Familie in Russland. Bassist Dimitrij Miller ist Ukrainer – seine Familien muss in der Ukraine kämpfen. Obwohl die Bandmitglieder trotz Krieg bis heute befreundet sind, reifte die Überzeugung: Das Bandkonzept passt einfach nicht mehr zur Weltlage. Das Russkaja-Konzert in München zum Beispiel, hätte am 24. Februar stattfinden sollen, dem Tag des Kriegsbeginns. Georgij Makazaria: „Es gibt viele, die jetzt traurig sind. Aber so ist das halt in diesem Leben. Es ist ein schrecklicher Krieg passiert und man muss auf die Menschen und deren schrecklichen Zustand Rücksicht nehmen – und das machen wir auch.“