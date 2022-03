Polly Lapkovskaja von Pollyester Diesen Song hat die belarussische Musikerin Polly im Ohr, seit der Krieg begonnen hat

Der Angriff Russlands auf die Ukraine beschäftigt ukrainische Filmschaffende sowie Musiker und Musikerinnen, aber auch Künstler und Künstlerinnen aus Russland und Belarus. Dazu gehört auch Polina „Polly“ Lapkovskaja von der Band Pollyester. Die Musikerin und Performance-Künstlerin hat die ersten zwölf Jahre ihres Lebens in Minsk, der Hauptstadt von Belarus, verbracht, bis sie dann mit ihrer Mutter nach München gezogen ist. Sie hat einen belarussischen Pass und viele Bekannte dort.

Zündfunk: Wie hast du die ersten Tage der Invasion in die Ukraine erlebt?

Polina Lapkovskaja: Als Schock. Ich war in einem absoluten Schockzustand, weil ich nicht für möglich gehalten hätte, dass das mehr ist als eine Drohung von Putins Seite.

Haben sich auch belarussische Bekannte bei dir gemeldet und etwas erzählt?

Ich habe es vor allen Dingen über den Freundeskreis meiner Mutter mitbekommen, die sitzt sozusagen an der Hotline und hält Kontakt zu Verwandtschaft und Freunden. Es gibt Eltern in Belarus, die jetzt versuchen, ihre Söhne zu schützen und aus dem Land zu bringen, damit sie nicht eingezogen werden können, weil man nicht weiß, was passieren wird.

Der belarussische Machthaber Lukaschenko steht an der Seite Putins. Was erleben nun die Künstler:innen in Belarus und Russland – oder was haben sie schon erlebt?

Zensur. Also das Schlimmste eigentlich. Dass die Meinungsfreiheit, die Redefreiheit beeinträchtigt und limitiert wird. Die Künstler:innen werden, wie wahrscheinlich alle in einer solchen Situation, versuchen, das Land so schnell sie können zu verlassen, damit sie ihre Stimme weiterhin erheben können.

Denkst du, dass die Künstler:innen in Belarus sich gegen den Krieg aussprechen und auch öffentlich Farbe bekennen sollten?

Auf jeden Fall. Aber natürlich in dem Rahmen, in dem das auch vernünftig ist. In dem Moment, wo sie ihre Freiheit, Gesundheit und Familien riskieren, macht das überhaupt gar keinen Sinn. Jeder muss für sich abwägen, was er oder sie leisten kann. Das kann man pauschal nicht sagen.

Wie nimmst du wahr, wie in Deutschland über die Invasion gesprochen wird: Erlebst du Anfeindungen wegen deiner belarussischen Herkunft?

Bisher nicht. Ich erlebe dadurch, dass ich ein unglaublich tollen Freundeskreis habe, nur tolle Menschen, die sofort unterstützen und alles tun, was sie können. Und durch die Pandemie ist auch die Wahrnehmung völlig verzerrt, weil wir uns nicht auf der Straße begegnen wie sonst. Wir sind im Moment in total künstlichen Gemeinschaften zusammen, wo jeder Schritt wohlüberlegt ist. Es gibt keine Zufallsbegegnungen oder viel, viel weniger als normalerweise. Das heißt, man hat auch ein völlig verzerrtes Bild der Realität und kriegt auch nicht den Vibe mit. Denn alles, was an Vibe rüberkommt, kommt aktuell übers Internet.

Also Corona dämpft es ab.

Ja, völlig! Du kriegst kein Gefühl dafür, was auf der Straße los ist. Das sind punktuelle Zusammenkünfte wie Demonstrationen. Aber was wirklich ist, spürt man nicht so gut im Moment.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Shchedryk (Carol Of The Bells) | WDR Rundfunkchor | Simon Halsey

Das Lied „Shchedryk“ (Carol Of The Bells), komponiert von Mykola Leontovych, in einer Aufführung des WDR-Rundfunkchors unter der Leitung von Simon Halsey.

Du hast uns ein ukrainisches Lied mitgebracht. Was ist das für ein Lied? Und was bedeutet es für dich?

Seit der Krieg begonnen hat, steht mir dieses Lied vor Augen und klirrt in meinen Ohren. Wir haben dieses Lied mit dem Chor meiner Mutter, Margarita McCarthy, über viele Jahre hinweg gesungen. Der Chor heißt Viva Voce. Und dieses Lied wurde zu einer Art Signature-Song. Den haben wir an jedem Ort ausgepackt und egal, wo wir hingekommen sind, war das unser schönstes Lied.