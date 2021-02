Interview mit Robot Koch So entstand die Musik für die Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo"

Die Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" hält sich nicht allzu streng an das Buch. Statt einfachen Kausalitäten werden uns surreale Szenen präsentiert, statt nur Christine lernen wir von Anfang an ihren gesamten Freundeskreis kennen und vor allem gibt es statt 70er- und 80er-Vibe keine klaren Zeitvorgaben.

Die acht Folgen, die zeigen, wie die Schülerin Christiane F. zur Abhängigen wird und was sie tut, um ihre Sucht zu stillen, sind zeitlos gehalten. Irgendwo zwischen "Handys gibt's noch nicht" und "David Bowie lebt noch". Dabei hilft die Kleidung der Charaktere, die uns verschiedene Jahrzehnte spiegelt und vor allem: Die Musik. An der hat der Produzent Robot Koch mitgeschrieben.

Zündfunk: Kannst du zuerst genauer erklären, was dein musikalischer Auftrag für diese Serie war?

Robot Koch: Da muss man unterscheiden: Original-Songs zu schreiben und den Score, das sind zwei verschiedene Dinge. Die Songs sind quasi das, was normalerweise lizenziert wird, also eingekauft. Das heißt, die gibt es schon. Zum Beispiel will die Serie „Breaking Bad“ einen Song von Apparat nutzen. Dann lizensieren sie den beim Label. In dem Fall war es aber so, dass sie sich gewünscht haben, dass die Songs geschrieben werden – für die Serie und auch aufs Bild für die Szene sozusagen. Das waren also die Original-Songs, und das andere ist der Score, das Instrumentale, was die Bilder unterlegt und was teilweise auch ein bisschen unter den Dialogen liegt. Das sind so die zwei Abteilungen. Ich habe den Score zusammen mit Michael Kadelbek gemacht. Es war für mich schon was Neues wirklich auf die Szenen der Serie Musik zu schreiben.

Und wie fängt man das an? Macht man erst mal riesige Mind-Maps von Personen? Oder gehst du nach den Situationen vor?

Emotionen werden nicht nur per Bild übertragen - sondern auch durch die Musik, weiß Filmmusikkomponist Robot Koch. Man tastet sich über Gespräche voran, etwa mit dem Regisseur. Zu dem Zeitpunkt war ich noch in Los Angeles. Das heißt, wir hatten viele Zoom-Meetings, wo wir einfach viel über die Szenen gesprochen haben. Die habe ich natürlich vorab abbekommen und konnte sie mir angucken. Und dann ging es aber auch darum, welche Perspektive die Musik von welchem Charakter einnimmt. Banal gesagt eine Person in der Szene hat Angst und die andere ist wütend. Auf welches Gefühl gehst du ein? Gehst du auf die Wut? Oder geht es doch mehr um die Angst? Das steuert natürlich auch, bei welcher Person der Zuschauer emotional ist. Das wird meist im Gespräch mit dem Regisseur oder auch mit der Produzentin klar, wo sie dramaturgisch den Fokus sehen.

Es gibt ja wahrscheinlich auch Stellen, wo man sagt, das wäre totaler Irrsinn da jetzt Musik darunterzulegen, oder?

Ja, natürlich. Am Anfang macht man sogenanntes Spotting. Das heißt, man bespricht mit dem Regisseur, an welchen Stellen Musik gewünscht ist oder an welchen es vielleicht komplett ohne Musik viel besser funktioniert. Und anhand dieses Spottings mache ich mir dann in dem Film, der mir vorab geschickt wird, also dem Rohschnitt, so kleine Markierungen. Dann kann ich sehen: Bis hier hin soll Musik kommen, dann kommt lange nichts. Und danach gehe ich wirklich so Szene für Szene vor und nehme mir an einem Tag nur diesen Anfang vor, beispielsweise: Opening Scene, Totale auf Bahnhof Zoo. Was soll da erzählt werden, was für ein Gefühl soll da aufkommen? Dann setze ich mich hin, oft ans Klavier. Ich muss erst mal irgendwo einen tonalen Zugang finden, gucke mir das auf dem Bildschirm an und taste mich so voran. Das schickt man dann dem Regisseur und redet drüber. Dabei geht es oft hin und her. Im Endeffekt muss man sich einfach in der Mitte irgendwo treffen.

In welchem Zustand war denn die Serie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ als du angefangen hast, daran zu arbeiten?

Die war schon ziemlich roh. Das hat der Regisseur auch immer wieder gesagt. Er meinte: Aufpassen, da ändert sich wieder total viel. Und das ist natürlich auch das fatale beim Scoring, denn du arbeitest auf eine Szene, die sich sehr wahrscheinlich wieder ändert – obwohl du alles total schön hinbaust und die Dramaturgie perfekt passt. Doch dann bekommst du das nächste Update, und alles ist wieder total anders. Heißt: Eigentlich kann ich noch mal von vorne anfangen. Aber man hat zumindest die musikalische Idee, an der man sich langhangeln kann. Teilweise ist es sehr friemelig, man muss schon eine gewisse Frustrationstoleranz haben. Ich habe da auch mit Artist-Freunden von mir öfter mal drüber geredet, die auch Scoring interessant finden. Und als sie sich dann mal in dem Gebiet versucht haben, haben sie mir schnell gesagt, dass es gar nichts für sie ist, wenn sie von jemand anderem die Idee abgeschossen bekommen. Das muss man erst mal aushalten. Der normale Künstler, der schreibt jetzt mein Album, das passt alles für mich. Es ist fertig, wenn ich es fertig finde. Und hier bist du halt in einem großen Team mit Regisseur und Produktion. Dann gibt's die Leute von Amazon, die haben auch noch mal eine Meinung – jeder gibt Feedback, und das musst du einfach annehmen. Da muss man eine gewisse Kompromissfähigkeit auch mitbringen.

Du bist dann ja auch auf eine gewisse Art nicht nur Künstler, sondern auch Dienstleister – stimmt das?

Ja, auf eine Art schon, genauso wie der Kameramann oder die Schauspieler und alle, die sich irgendwie nach den Anweisungen des Regisseurs richten und auch ihr Talent mitbringen. Aber letzten Endes geht es darum, dass man eine größere Version bedient. Es gibt viele Abstimmungsprozesse. Aber man reibt sich natürlich auch viel, und ich habe auch oft meine Musikstücke gegenüber dem Regisseur verteidigt, die ich dann auch argumentativ vertreten hab, weil ich der Meinung war, dass es eben doch genau so richtig ist. Manchmal habe ich da gewonnen, manchmal hat er mich von was anderem überzeugt. Aber ich lasse mich auch überzeugen. Wenn es für die Figur oder für die Szene passt, dann stelle ich mich da nicht quer.

Hast du ein Beispiel von einem Sieg, also einem Song, der in der Serie gelandet ist, aber eigentlich umstritten war?

Für die erste Kussszene zwischen Christiane und Benno musste Komponist Robot Koch um seinen Song kämfen. Ja, es gibt so eine Szene, das ist die erste Kussszene zwischen Christiane und Benno. In dieser lag so ein Stück "Temp Musik" drüber, sogenannte Temporary Music. Das ist tatsächlich etwas, was jeder Komponist hasst, denn Temp Musik heißt: Da nutzt der Regisseur einfach vorhandene Musik, bevor er den Komponisten überhaupt an Bord holt und probiert schon mal ein bisschen rum. Der Regisseur sitzt dann im Schnittraum mit seinem Editor und die legen einfach irgendetwas darunter, was sie da so für passend halten. Und manchmal gewöhnen sie sich einfach daran, dass das da liegt – das gewinnt dann eine Eigendynamik. Danach wird alles an diesem Temp Track gemessen, der da liegt, weil der einfach schon tausendmal gehört wurde. Den haben die Zuständigen lieben gelernt. Und da lag eben genau so ein Track. Alles, was ich gemacht habe, fanden sie gut, aber immer den Track, den sie ausgesucht haben, noch besser. Und dann habe ich da nicht lockergelassen. Das war dann so ein Sieg, wo ich irgendwann eine Version abgegeben habe, wo es dann hieß: Alles klar, das übertrifft den Temp Track.

Gibt es dann sowas wie eine musikalische Grundidee? Zum Beispiel für die Beziehung von Benno und Christiane, die dann in Abwandlung immer wieder vorkommt?

Genau, das ist dann das Thema. Wir haben versucht Themen zu finden, also auch mit Michael Kadelbek zusammen, weil wir natürlich für jeden Charakter gerne so ein Thema finden wollten. Zum Beispiel „Christiane ist verliebt“. Das ist ein Klaviermotiv und diese Akkorde tauchen auch als Instrumentalteile an anderen Stellen auf. Das heißt, man teast diese Themen immer so ein bisschen an. Und dann lernt der Zuschauer so unterschwellig über diese musikalische Codierung auch, was emotional bei dem Charakter gerade so los ist.

Und wie ist es mit der ganzen Musik, die im Club „Sound“ läuft? Dort treffen sich Christiane und ihre Freunde oft: Der DJ hat einen Afro, es leuchten Glühbirnen hinter seinem DJ Pult – das erinnert an die 70er. Aber die Musik, die gespielt wird, kann man auch nicht verorten. Wie habt ihr das erarbeitet?