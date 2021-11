Michael Stipe von R.E.M. „Merkel war eine richtige Anführerin und hat Deutschland gutgetan“

Vor zehn Jahren haben sich R.E.M. aufgelöst. Vor 25 Jahren ist ihr Album „New Adventures In Hi-Fi“ erschienen. Es war damals ihr zehntes Studioalbum. R.E.M. wollten mit dem Album weg vom Soft-Rock-Image, weshalb sie es bis heute als eines ihrer wichtigsten Alben sehen. Nun erscheint eine Neuausgabe des Albums. Fehlt also nur noch ein Schritt zum Comeback? Darüber und über sein Vermächtnis, ABBA und Angela Merkel haben wir mit Sänger Michael Stipe gesprochen.

Zündfunk: Michael, es ist Zeit für ein Update. Wo stehst du gerade: Halb in Rente, raus aus der Musikbranche? Bist du der Fotograf geworden, der du immer sein wolltest?

Michael Stipe: Ich bin komplett raus aus der Musikindustrie. Ich habe keinen Plattenvertrag und kein Management mehr, aber ich arbeite an neuen Songs, ich veröffentliche Bücher und habe nächsten Herbst eine Ausstellung in Mailand. Von daher habe ich nicht vor, in Rente zu gehen – auch wenn ich mir ein paar Jahre Pause von der Musik gegönnt habe. Ich war einfach müde und brauchte Abstand.

Vor 25 Jahren haben R.E.M. das Album „New Adventures In Hi-Fi“ veröffentlicht. Musikalisch ist es ein Hybrid aus euren Alben „Monster“ und „Automatic For The People“ oder auch „Out Of Time“. Wolltet ihr damit die sanfte und die harte Seite eurer Band vereinen? Oder was war das Ziel?

Es ist ein Hybrid aus der Traurigkeit von „Automatic For The People“ und schneller, lauter Rockmusik. Dabei habe ich mich nie als Rock 'n' Roller verstanden – und war darin auch nie sonderlich gut. Was wir als Band gemacht haben, war eher Punk-Rock, von Anfang bis Ende. Und wir waren nie wirklich im Einklang mit dem, was in den Charts passierte oder im Radio lief. Wir sind unseren eigenen Weg gegangen. Aber „New Adventures In Hi-Fi“ kam dem Kern unserer Band ziemlich nahe.

Das Album handelt vom Leben unterwegs, von einem Künstler, der kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten reist, oder?

Als die Frage nach einem Comeback noch nicht nötig war: R.E.M. 2005 in Bonn. Ich habe von Anfang an hart daran gearbeitet, nicht über das Leben auf Tour oder aus der Sicht des reisenden Musikers zu schreiben. Das ist mir zu langweilig. Und ich bin auch kein autobiographischer Schreiber. Hier geht es um Bewegung: Viele meiner Figuren fühlen sich an einem Ort gefangen und versuchen, ihr Leben irgendwie zu verbessern. Nur: Es handelt nicht von mir oder der Band.

Nun wagt sogar ABBA ein Comeback. Wie sieht das bei R.E.M. aus?

Für R.E.M. gibt es kein Comeback. Ich freue mich zwar für ABBA, aber für uns war es definitiv klüger, das Vermächtnis unserer 32-jährigen Karriere zu sichern und vor zehn Jahren aufzuhören. Ich bin froh, dass wir das getan haben. Und da spreche ich für Peter, Mike und mich.

Du lebst in Berlin. Was ist dein Blick auf die politische Landschaft hier, zumal jetzt, wo die Ära Merkel endet?