Münchner Konzertveranstalter Frank Bergmeyer "Je länger die Kultur wegbleibt, fehlt etwas - das ist doch unbestritten"

Seit sechs Wochen dürfen wir auf keine Konzerte mehr gehen. Um die 500 Konzertveranstalter gibt es in Deutschland und es heißt, circa zwanzig Prozent von ihnen werden Corona wirtschaftlich nicht überleben. Viele Clubs greifen jetzt zu kreativen Lösungen. Wir haben mit Veranstalter Frank Bergmeyer darüber gesprochen, warum sein Club, das Strom in München, jetzt Tickets für ein Geisterkonzert verkauft

Zündfunk: Wie haben die Strom-Fans den symbolischen Ticketverkauf für das Geisterkonzert angenommen?

Frank Bergmeyer: Wir haben da ein unglaublich positives, tolles Feedback aller bisherigen Strom-Besucher oder aller Besucher, denen daran was liegt, bekommen und sind sehr glücklich darüber, das zu erfahren. Diese Wertschätzung, das ist wirklich Balsam auf die Seele.

Ist doch mal schön, dass wir dieses Interview gleich mit so einer Erfreulichkeit, mit so viel positiven Vibes beginnen. Bevor wir dann so große Zahlen umher jonglieren, die ganz schön schwer wiegen. Damit man sich das jetzt aber mal ungefähr vorstellen kann: Pi mal Daumen werden pro Jahr 123 Millionen Konzerttickets verkauft und fünf Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das ist etwas, was dieses Jahr nicht verkauft, nicht umgesetzt wird. Kannst du da noch eine persönliche Summe in den Raum werfen, die dich betrifft und traurig bzw. besorgt machen könnte?

Wenn wir auf 2019 schauen, hatten wir, glaub ich, knapp 300.000 Besucher über das Jahr hin. Also Leute, die Konzerte gesehen haben. Man muss dazu sagen: 2019 hatten wir natürlich auch die Rammstein-Shows im Olympiastadion. Dazu kommen die vielen Shows im Strom, aber auch andere in der Olympiahalle, dem Zenith und vielen kleinen Clubs. Bei 150 bis 200 Shows, die wir im Jahr machen, ist eigentlich alles dabei.

Was bleibt noch übrig von den 300.000 von 2019? Wie viele Nuller müssen wir wegstreichen für 2020?

Alle. (lacht wehmütig)

Wirklich?

Ich glaube, dass wir in 2020 wahrscheinlich kein Konzert mehr erleben werden. Wobei diese ganze föderalistische Entscheidungskraft natürlich irgendwo gegen diesen Wunsch steht, eine bundeseinheitliche Entscheidung zu finden, was überhaupt Großveranstaltungen sind, was überhaupt Konzerte sind. Das ist ja alles unerklärt. Wir haben überhaupt noch keine Transparenz, was passieren kann. Keinen Plan. Da wird einer, der als Erster reinkommt in diese Krise als Letzter entlassen: Das sind die Konzertveranstalter. Und wir haben bisher nicht den Hauch eines Plans oder eine Vorhersage, wie es weitergehen kann. Jeder von uns sitzt natürlich hier und denkt sich: 'Mensch. Vielleicht gibt es die Lockerungen für das Konzert-Geschäft auch schon im September oder Oktober. Sodass wenigstens kleine Veranstaltungen bis fünfhundert oder tausend Gästen mit kreativen Lösungen wieder stattfinden können.' Mit Kreativen Lösungen meine ich übrigens, dass man sich überlegt, vielleicht nur die halbe Kapazität zu spielen.

So sinnvoll das klingt. Irgendwie kommt es mir schon ein bisschen sehr reißbrettartig, unrealistisch und unsexy vor. Vor allem, wenn ich mir vorstelle: Ein Konzert für 1000 Leute, bei dem aber ein Mindestabstand eingehalten werden muss. Da musst du ja eine 4000er-Halle buchen, um da 1000 Leute unterzubringen, oder?

Unsexy ist vollkommen richtig. Und vor allen Dingen: Wie deale ich dann? Was kriegt die Band? Und wie kommt die Band auf einen zu? Also, dass sie sagen: 'Wir spielen da im Club. Da kommen nur 150. Und es ist ausverkauft.' Echt jetzt? Du musst ja alles komplett ändern. Du hast einfach nur die Hälfte der Einnahmen. Es ist der Strohhalm, an den man denkt, und hofft, bevor gar nichts los ist, dass wenigstens ein bisschen los ist – auch wenn es unsexy ist. Das Wichtige ist doch aber eigentlich erst mal, dass wir diese Konzert-Kultur und überhaupt die Kultur brauchen. Je länger das wegbleibt, fehlt etwas. Das ist doch unbestritten.

Wenn wir das jetzt mal so durchturnen für dein Strom: Wenn ihr wieder aufmacht, geht es natürlich auch vor allem darum, wieder Kohle hereinzuholen. Muss ich denn damit rechnen, dass dann automatisch alles teurer wird? Ein Kollege hat schon vermutet, wenn wir jetzt mal nur für München sprechen, dass viele Gastronomen damit kalkulieren, die halbe Bier vielleicht bald fünf Euro aufwärts kosten zu lassen.

Bei mir nicht. Keinesfalls. Erstmal möchte ich sagen: Wenn das Strom wieder aufmacht, wird‘s viel Bier umsonst geben.

Juhu!

Ja, natürlich. Gerade für die Leute, die uns jetzt gerade geholfen haben. Das ist ein Geben und Nehmen. Ich finde es vollkommen falsch, die Preise zu erhöhen. Ich kann versprechen: das machen wir nicht. Im Gegenteil. Viel Bier für alle. Und zwar umsonst, damit wir feiern können, dass wir überhaupt wieder miteinander sind. Wir feiern dann auch das erste Konzert voll ab. Ich verstehe das bei anderen Gastronomen, die vielleicht auch immer etwas mehr auf Geld Acht geben müssen, aber wir im Strom, das ist schon Rock 'n' Roll, was wir da machen.

Jetzt hab ich nochmal eine ganz persönliche Frage zu einem Gutschein für ein Konzert meiner Wahl. Habe ich zu Weihnachten bekommen. Es steht drauf, ich muss den einlösen bis zum 31. Dezember 2021. Wann glaubst du, dass ich den frühestens nutzen kann?

Ich glaube, dass es Anfang 2021 wieder richtig losgehen kann.

Ich schaue mir auch gerne Stereo Total in der Olympia Halle an (lacht verschmitzt). Ich habe die mal im Strom gesehen und ich war so verschwitzt, dass ich mir ein T-Shirt der Band kaufen musste, weil ich sonst nicht gewusst hätte, wie ich trocken heimkommen soll.

Aber ist das nicht schön, oder etwas Erstrebenswertes, wenn man daran denken kann? Ich denke da mit Genuss dran, verschwitzt in einem Club zu stehen und tolle Musik zu hören. Gibt es was Geileres? Nein!

Ist notiert, steht im Protokoll. Dankeschön, Frank!

Gerne. Danke ebenso.