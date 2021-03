Margherita Bettoni im Interview "Bei Femiziden versuchen Männer oft, die Frau nicht nur zu töten, sondern regelrecht zu vernichten"

Alle drei Tage stirbt eine Frau durch häusliche Gewalt. Das ist die Realität in Deutschland. Femizide sind keine Seltenheit und werden oft nicht als solche benannt. Warum Männer so oft Frauen töten und was wir dagegen tun müssen, besprechen Laura Backes und Margherita Bettoni in ihrem neuen Buch. Wir haben mit einer von ihnen gesprochen.

Zündfunk: Warum ist denn dieses Thema Femizide in Deutschland noch nicht so wirklich angekommen? Gibt es da bestimmte Gründe für?

Margherita Bettoni: Ich glaube, dass in Deutschland vor allem ein Bewusstsein für die strukturelle Dimension des Problems fehlt. Femizide sind keine Einzelfälle, sondern ein gesellschaftliches Produkt von gleichen Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern und zum Beispiel von patriarchalischen Besitzansprüchen mancher Männer über Frauen. Dass ein Bewusstsein für diese strukturelle Dimension des Problems fehlt, hängt zum einen auch mit den Journalistinnen zusammen. Viel zu viele Medien schreiben heute noch von Familientragödien zum Beispiel oder von einem Familiendrama, wenn sie eigentlich Femizide meinen, wenn sie über Femizide berichten wollen. Die etikettieren somit das Geschehen als Einzelfall und bagatellisieren es damit. Gleichzeitig hat das eben auch ein bisschen mit einem Teil der Politik zusammen, und ich meine damit die Bundesregierung, die höchste Ebene der Politik. Die hat jahrelang verfehlt, das Problem überhaupt zu benennen, geschweige denn es zu analysieren. Das sind zwei Gründe, weswegen es für mich an Bewusstsein für diese strukturelle Dimension des Problems hier in Deutschland fehlt.

Sie beschreiben in dem Buch viele verschiedene Geschichten von Femiziden gab es da eine, die sie besonders nachhaltig beschäftigt hat?

Für unser Buch haben wir mit fünf Frauen geredet, die einen Femizid-Versuch überlebt haben. Uns war das nämlich wichtig, dass Frauen zu Wort kommen, weil in der Berichterstattung ist es oft, dass man sehr viel über die Täter spricht. Wir wollten dabei Frauen das Wort geben, vor allem, und mich hat wirklich beeindruckt, wie offen diese Frauen darüber gesprochen haben, was sie erlebt haben. Alle fünf sind auch Gespräche, die nicht spurlos an mir vorbeigegangen sind.

Gab es dann eine Gemeinsamkeit, die sich herauskristallisieren ließ?

Es gibt gewisse Gemeinsamkeiten, die vielleicht nicht bei allen fünf Frauen vorkamen, die man aber in den verschiedenen Gespräche wieder finden konnte. Eine dieser Sachen ist ein Phänomen, das man inder Forschung als "Overkilling" bezeichnet. Das heißt "Übertöten" und ist ein Merkmal, das bei viele Femizide passiert. Das ist der Versuch eines Mannes, nicht nur die Frau zu töten, sondern regelrecht zu vernichten. Wir hatten zum Beispiel bei einem der Gespräche eine Frau, die von ihrem Ex-Mann erstmal gewürgt wurde, dann mit einer Machete angegriffen und anschließend in Brand gesteckt. Oder eine andere Frau, bei dem der Ex-Freund sie erst mal aus dem Fenster gestoßen hat und dann auch noch mit einem Messer auf sie losgegangen ist. Das war etwas, das man an diesen Gespräche sehen konnte, was erschreckend war. Dann gab es bei mehrere Frauen auch ein bisschen dieses Gefühl, was man bei Opfer von häuslicher Gewalt auch oft erlebt, dieses Misstrauen, an die Polizei zu gehen, weil man nicht wusste, wie man reagieren wurde.

Gibt es denn ein Verhältnis zwischen häuslicher Gewalt und Femizid? Also beispielsweise, dass bei den Femiziden zuvor auch schon häusliche Gewalt ein Thema war, oder dass Beziehungen, in denen häusliche Gewalt passiert, dann auch Femizid enden können? Oder ist da kein Verhältnis?

Tatsächlich hängen häusliche Gewalt und Femizide zusammen. Studien legen nahe, dass es bei der Mehrheit von Femiziden bereits zu häuslicher Gewalt im Rahmen der Beziehung gekommen war. Und man muss auch bedenken, dass häusliche Gewalt nicht nur physische , sondern auch psychische Gewalt meint. Es gibt aber durchaus auch bei Femiziden Fälle, bei denen der Mann davor total unauffällig war. Aber in der Mehrheit der Fälle kam es tatsächlich schon zu häuslicher Gewalt in der Vorgeschichte, vor der Tat selber. Das heißt, Femizide können im Prinzip auch als die extremste Art von häuslicher Gewalt gesehen werden.

Das ist natürlich jetzt wahrscheinlich die absolute Gretchenfrage. Aber warum passieren denn in Deutschland so häufig Femizide? Es ist ja wirklich krass. "Alle Drei Tage" ist schon eine Nummer...

Na, weil es eben auch in Deutschland tatsächlich diese Tendenz gibt. Femizide hängen sozusagen mit patriarchalischen Besitzansprüchen zusammen, das heißt mit dem Missverstehen oder dem Irrglauben mancher Männer, dass sie über ihre Frauen sozusagen verfügen würden, dass sie die regelrecht besitzen wurden, genauso wie sie ein Haus oder einen Hund besitzen. Und diese Art der Mentalität, die gibt es ja auch bei manchen Männer in Deutschland, das ist eine Art der Mentalität, die sich weltweit durchzieht. Das ist der Grund, weswegen Femizide eben ein strukturelles Problem sind, die weltweit vorkommen, unabhängig von der Religion oder der Kultur eines Landes. Die sind einfach weltweite Phänomene. Und das hängt eben an diesen patriarchalischen Besitzansprüchen, die sich durch die Welt ziehen.

Sie haben das jetzt schon mehrfach angesprochen, und in ihrem Buch haben Sie ein ganzes Kapitel der medialen Berichterstattung gewidmet. Welche Rolle spielt denn die mediale Berichterstattung beim Thema Femizide?

Beim Umgang vieler Medien mit Femiziden sehe ich vor allem zwei Hauptprobleme. Es gibt zum einen die kurzen Meldungen über Femizide, da werden leider noch viel zu oft Wörter wie "Familientragödie" oder "Familiendrama" benutzt. Diese Wörter verharmlosen die tödliche Gewalt, die sich bei einem Femizid abspielt. Da gibt es dann plötzlich nicht mehr einen Täter der sozusagen eine tödliche Entscheidung getroffen hat und ein Opfer, das nicht entscheiden konnte. Nein. Da gibt es dann einfach nur eine Familie, die durch eine Tragödie plötzlich nicht mehr existiert, als sei das quasi einen Zufall oder etwas Schicksalhaftes.

Wie würde denn die Berichterstattung zum Thema Femizide richtig gehen?

Da gibt es viele verschiedene Dinge, die wichtig sind. Allein eines wäre zum Beispiel, einfach das Wort Femizid zu benutzen, was ja die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechtes beschreibt. Im Wort Femizid sind die strukturellen Dimensionen des Problems enthalten. Wenn man das richtige Wort, statt Wörter wie "Familientragödie", "Familiendrama" oder "Eifersuchtsdrama" benutzen würde, wäre das schon mal ein großer Schritt. Wichtig ist auch, dass man dann in der Berichterstattung dann tatsächlich auch diese strukturelle Dimension thematisiert. Dass man eben einfach klarmacht, dass es kein Einzelfall, kein tragisches Schicksalereignis ist, sondern etwas, das mit vielen gesellschaftlichen Konstrukten zu tun hat.

Anmerkung: Sollten Sie selbst von häuslicher Gewalt betroffen sein oder sich bedroht fühlen, dann sprechen Sie mit Freund:innen oder Vertrauten und zögern Sie nicht, sich umgehend Hilfe zu holen. Das Hilfetelefon des Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben ist bundesweit täglich 24 Stunden kostenlos erreichbar unter der 08000 116 016. Bundesweit erreichbar, kostenfrei und anonym ist ebenfalls das Hilfsangebot des Weißen Rings, täglich von 7 bis 22 Uhr unter der 116 006. Weitere Infos gibt es Hier.