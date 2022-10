Brezel Göring von Stereo Total „Françoise spricht die ganze Zeit zu mir“

Fast 30 Jahre lang hatten Brezel Göring und Françoise Cactus als das Berliner Duo Stereo Total ihren ganz eigenen Sound: deutsch-französischer Chanson-Punk-Trash. Mit Hits wie „Wir tanzen im 4-eck“ oder „Liebe zu dritt“, gegründet 1993 von diesem schillernden Liebespaar. Dann starb Françoise Cactus im Februar 2021 mit nur 57 Jahren an Krebs. Der frühe Tod von Françoise Cactus war auch das Ende der Band. Und Brezel Göring? Der stürzte sich wieder in die Musik – gerade ist er mit seiner ersten Solo-Platte „Psychoanalyse (Volume 2)“ unterwegs. Vor seinem Münchner Konzert hat er uns im Studio besucht. Ein Gespräch über das Touren und Texten ohne Françoise – und warum er sie immer noch im Ohr hat.

Zündfunk: Wie ist es, ohne Françoise zu touren?

Brezel Göring: Natürlich traurig, weil ich mich zusammenreißen muss, nicht alles an Stereo Total und am Nicht-mehr-miteinander-sein mit Françoise zu messen. Eigentlich ist es lustig und heiter, wie wir spielen. Ich habe eine riesengroße, ziemlich aufregende Gruppe von Mitreisenden. Das ist schon mal gut. Aber darüber hinaus ist es natürlich das erste Mal seit 30 Jahren, dass ich ohne Françoise auf Tournee gehe und dass wir nicht zu zweit durch die Weltgeschichte fahren als Freund und Freundin.

„Psychoanalyse“ ist deine erste Soloplatte. Wie war das Aufnehmen im Vergleich zu Stereo-Total-Zeiten?

Françoise hat sonst die Texte geschrieben. Das Schöne bei ihr war, dass sie so einen guten Geschmack hatte und dass sie den auch sehr großzügig kundgetan hat. Deswegen haben wir einfach das gemacht, was sie gut fand und nichts Anderes. Und das hat mir jetzt gefehlt. Manchmal habe ich mich zurückgesehnt nach ihrem treffsicheren guten Urteil, das es mir ja auch immer leichter gemacht hat.

"Nach ihrem Tod habe ich mich in ein Landhaus in Frankreich zurückgezogen. Dort habe ich in kleinen Sätzen aufgeschrieben, was mir durch den Kopf gegangen ist. Deswegen heißt die Platte auch ‘Psychoanalyse’." Brezel Göring

Brezel Göring im Zündfunk-Studio. Jetzt habe ich die Texte selber geschrieben und auch die Musik ganz alleine gemacht. Ich war alleine in einem Landhaus in Frankreich, dahin hatte ich mich nach ihrem Tod zurückgezogen. Im Grunde habe ich dort in kleinen Sätzen aufgeschrieben, was mir durch den Kopf gegangen ist. Deswegen heißt die Platte auch „Psychoanalyse“.

Weil ich mir keinen Therapeuten leisten konnte, habe ich alles, was mir durch den Kopf gegangen ist, in kleine Lieder reingepackt. Die gelungensten sind auf dem Album. Denn wie das bei einer Psychoanalyse so ist, habe ich da auch Sachen ausgesprochen, die vielleicht nicht peinlich, aber doch ganz schön offenherzig waren und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.

Hattest du dann irgendwann das Gefühl: „Ja, jetzt würde auch Françoise zu dem Text sagen, der ist fertig“? Wie oft spricht sie zu dir im Studio?

Françoise spricht die ganze Zeit zu mir! Das ist ja das Schlimme. Es war auch schon früher immer so, dass ihre Ratschläge mir eigentlich nicht einsichtig waren. Ihre Inspiration hat aus einer Welt geschöpft, die mir gar nicht zugänglich war. Deswegen ist es jetzt oftmals so, dass ich mir überlege, wie ich es machen würde – und dann mache ich es genau anders. Dann denke ich: Das ist wahrscheinlich so ähnlich, wie es vielleicht Françoise entschieden hätte.

Gute Technik! Auf der Platte hören wir auch die Stimme von Françoise. Habt ihr viel aufgenommen, was bisher unveröffentlicht war? Soll es eine Unreleased-Stereo-Total-Platte geben?

"Als sie im Krankenhaus war und diese schlimme Krebsdiagnose bekommen hat, hat sie zu mir gesagt: Ich soll ganz viele Lieder vorbereiten, sie würde jetzt sofort anfangen zu singen!" Brezel Göring

Stereo Total im Jahr 2004. Das wird es, glaube ich, nicht geben. Als sie im Krankenhaus war und diese schlimme Krebsdiagnose bekommen hat, hat sie zu mir gesagt: Ich soll ganz viele Lieder vorbereiten, sie würde jetzt sofort anfangen zu singen! Dann habe ich ein paar gemacht und ein paar hat sie auch gesungen. Manches haben wir auch gemeinsam gemacht oder vielleicht einen kleinen Teil, eine Strophe. Aber sie hat dann das Interesse daran verloren. Und es war unausgesprochen irgendwie klar: Sie wollte nicht, dass postum noch eine neue Platte erscheint. Sie hätte gern länger gelebt.

Nun bist du mit „Psychoanalyse (Volume 2)“ auf Tour. Wie können wir uns Brezel Göring mit dieser Platte auf der Bühne vorstellen?

Die Lieder sind ja relativ traurig oder auch, naja, so atmosphärisch-melancholisch. Aber es ist mir irgendwann nachts passiert, dass auf einmal eine Frau vor mir stand und sagte, sie habe gehört, ich würde eine Schlagzeugerin suchen. Das hatte ich bis dahin noch überhaupt nicht geäußert. Aber ich habe dann gesagt: „Ja, warum nicht probieren?“ Die Schlagzeugerin kommt aus Chile und spielt eigentlich ganz viel südamerikanische und karibische Rhythmen. Wo ich so dachte, das ist aber fröhlich, oder zumindest ganz schön bewegt. Mit ihr hat das Album eine andere Färbung bekommen.

Und die Leute bewegen sich, wenn sie das hören; es ist auch ein erdbebensicherer Rhythmus. Denn die Band ProAktiv, die mit uns unterwegs ist, bringt auch noch ein Bongo-Percussion-Spiel mit rein. Und dann habe ich noch eine italienische, experimentelle Gitarristin eingeladen. Die macht wirklich ungewöhnliches Zeug! Wie aus dem Weltraum.

Die „Psychoanalyse“-Konzerte sind also eher eine Gruppentherapie.

Absolut! Im negativen Sinne des Wortes.