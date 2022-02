Zündfunk präsentiert 28. Internationale Kurzfilmwoche Regensburg 2022 und ein Abschied

Transformation ist das Motto der diesjährigen Kurzfilmwoche Regensburg

In der Zeit vom 18. März. bis zum 03. April 2022 findet die Internationale Kurzfilmwoche Regensburg als Online-Festival statt. Parallel dazu haben die Kinos Filmgalerie und Ostentorkino sowie das W1-Kulturzentrum ihre Türen in der Zeit vom 18. – 27. März für Kurzfilmliebhaber:innen geöffnet.

Zündfunkmusik auf Spotify im Rahmen der Kurzfilmwoche Regensburg

Internationale Kurzfilmwoche 2022

Das Festival präsentiert in fünf Wettbewerben Kurzfilme der vergangen zwei Jahre aus aller Welt. Daneben gibt es Sonderprogramme, in denen auch ältere Kurzfilmperlen zu bestaunen sind. Der Programmpunkt Kurzfilmkonfetti zeigt Mainstream-Themen, wie Trash N Fun, Sexy Shorts und Horrorfilme. Aber auch ein Kinderfilmprogramm für Kinder ab vier Jahren ist Bestandteil des umfangreichen Programms. Die Transformation ist ein Themenschwerpunkt des Festivals. In vier Filmprogrammen nähert sich die Kurzfilmwoche diesem Themenkomplex an: Transformation des Menschen, der Beziehungen, der Gesellschaft und der Welt.