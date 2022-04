"Wet Leg" Die Indie-Hit-Britinnen von Wet Leg erfüllen mit ihrem Debüt alle Erwartungen

Trotz Boris Johnson gibt es etwas, das den Briten keiner vormachen kann: Einen Sinn für schwarzen Humor, auch in dunkelsten Zeiten. So auch "Wet Leg", zwei junge Frauen von der Isle of Wight. Ihr erstes Album voller eher traditionellem Power-Pop-Punk ist so herzerfrischend, dass man dabei wieder Hoffnung fürs eigene Leben schöpfen kann.

Der bestmögliche Start einer Karriere im Musikbusiness ist, wenn gleich deine erste Single ein weltweiter Erfolg wird. Und Wet Leg ist das gelungen. Ihre Single „Chaise Longue“, eine Hymne auf das Sich-Gemütlich-Machen auf einem Sitzmöbel landete sofort in diversen Indie-Charts diesseits und jenseits des Atlantiks. Und das dazugehörige Video, das die beiden Frauen von Wet Leg in einem einsamen Landhaus inmitten einer Art Western-Landschaft zeigt, wurde bislang 3,7 Millionen mal auf Youtube geklickt.

Der erste Song direkt ein Welthit

Angeblich soll Rhian Teasdale, die Texterin und Sängerin von Wet Leg, den Song sogar auf einer Chaise Longue sitzend geschrieben haben, sagt jedenfalls ihre Band-Partnerin Hester Chambers. Die beiden Endzwanzigerinnen lernten sich an der Uni der Isle of Wight kennen, ganz im Süden von England. Nachdem beide als Gitarristinnen schon in anderen Bands gespielt hatten, gründeten sie 2019 Wet Leg als Duo mit klarer Arbeitsverteilung: Rhian singt, Hester spielt Leadgitarre - live und im Studio werden sie von einem Bassisten, einem Drummer und einem Keyboarder unterstützt. Ihre Songs handeln häufig - wenn auch nicht immer - von toxischen Liebesbeziehungen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Wet Leg - Chaise Longue (Official Video)

Auf der zweiten, catchy Single der Band, auf „Wet Dream“, geht es um Rhians Ex, der es nicht lassen kann, ihr obszöne Textnachrichten zu schicken. Der Typ hat anscheinend immer noch nicht geschnallt, dass es vorbei ist. Aber indem die Sängerin diese Geschichte musikalisch illustriert, verarbeitet sie das Ganze und lässt den Typen als das aussehen, was er ist: Als erbärmlichen Loser. Wet Leg vermitteln hier eine feministische Botschaft. Politische Positionen stehen auf diesem Album nicht im Vordergrund, eher Auseinandersetzungen mit dem eigenen Seelenleben. In „I Don’t Wanna Go Out“ geht es Rhian Teasdale um die eigene Zukunft: Mit fast 28 mache das Ausgehen keinen Spaß mehr, singt sie und fragt sich, ob sie sich nun dem „Ernst des Lebens“ widmen müsse.

Eine Band aus der Corona-Ära

Wet Leg haben in den letzten drei Jahren - wann immer das möglich war - auf Festivals gespielt und dabei viele andere Bands live gesehen. Sie orientieren sich erklärtermaßen an modernen Post-Punk-Bands wie den Idles oder den Fontaines D.C., denen es ja ebenfalls gelingt, dem banalen, britischen Alltag humorvolle und poetische Seiten abzugewinnen. Aber Wet Leg sind eben auch eine Band aus der Corona-Ära. Sie hatten viel Zeit, zuhause an ihren Songs zu feilen und Lockdown-Erfahrungen in ihren Texten unterzubringen. In „Supermarket“ beschreibt Rhian Teasdale einen Ausflug zum Discounter als regelrechtes Abenteuer, weil eben alles andere schon seit ewigen Zeiten geschlossen war.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Wet Leg - Ur Mum (Official Video)

Rein musikalisch ist „Wet Leg“ ein klassisches, gelungenes Debut-Album britischer Herkunft. Die Songs strahlen Witz und Enthusiasmus aus und vermitteln trotzdem auch einiges an Erfahrung, denn Rhian Teasdale und Hester Chambers haben eben auch schon mehr als zehn Jahre in Bands hinter sich. „Du bringst rund 20 Jahre Lebenserfahrung ein für dein erstes Album“, hat Glenn Fry von den Eagles mal sinngemäß gesagt, “aber nur ein Jahr für dein zweites“.