1 von 5 Sternen Immer mehr Leben werden von Online-Bewertungen bestimmt. Und manche ruiniert.

Fast drei Viertel der Menschen lassen sich von Bewertungen im Internet beeinflussen. Das hat nicht nur einen Markt für Online-Reputation geschaffen - es bringt auch Potential für Missbrauch. Fünf Menschen erzählen von ihrem Platz in unserer neuen Bewertungsgesellschaft.

Der Yelper

Dominik Bleckmann ist der Mann, dem du deine Abendplanung anvertraust. Ohne, dass du es weißt. Denn auf der Bewertungsplattform Yelp hat Dominik Bleckmann schon fast alles gesehen und darüber geurteilt - über 1.800 Bewertungen sind von ihm dort eingetragen. Aber: “Ich bin jetzt nicht der König der Bewerter in dem Sinne, dass ich mich da hervorhebe oder als Chefkritiker durchgehe”, sagt er. “Ich bin einfach ein ganz normaler Kunde.”

Ein normaler Kunde, der zusammengerechnet gern einmal über sieben Stunden pro Wochenende damit verbringt, Restaurants, Tankstellen und sogar U-Bahnhöfe zu bewerten. Er selbst will keinen Vorteil daraus ziehen, sagt er. Aber: Andere tun das durchaus. “Genauso, wie es Influencer auf Instagram gibt, gibt es auch auf Yelp Influencer”, erklärt Dominik. “Und da sehen wir, dass die ziemlich großen Einfluss haben. Dass Unternehmen bewusst Yelpern umsonst Aufenthalte anbieten, umsonst fünf Gänge Menüs anbieten.”

Der Sozialpsychologe

Der Kampf um die besten Sterne-Bewertungen ist längst zu einem globalen Markt geworden. Und das hat seinen Grund. “Soziale Bewertungen sind mit das beste Mittel um Verhalten zu steuern, um Verhalten zu kontrollieren”, erklärt Sozialpsychologe Johann Gutzmer. “Denn das ist der stärkste Anreiz und wahrscheinlich die stärkste Bestrafung, die wir haben können.”

Das zeigt sich auch in Zahlen: Laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens „Bitkom research“ lassen sich knapp 70% der Leute von Online-Bewertungen beeinflussen. Aber gerade deshalb sieht Johann Gutzmer die wachsende Bedeutung von Bewertungsportalen auch kritisch. Dass alles binär in gut oder schlecht eingeteilt wird? “Das halte ich persönlich für keinen unbedingt psychologisch sinnvollen Weg, Werte und Normen zu vermitteln.“

Die Wirtsleute

Was Bewertungen im Internet anrichten können? Den extremen Fall hat ein Wirts-Ehepaar im oberbayerischen Lenggries erlebt, als eine deren Bedienungen AfD-Politiker nicht bewirten wollte. Damit stellte sich das Lokal solidarisch mit einer ortsansässigen Initiative, die Einheimische und Geflüchtete in Kontakt bringen wollte. Die Folge: Eine Welle an schlechten Bewertungen auf Google und Tripadvisor überrollte das Wirtshaus. “Hier dürfen nur Menschen rein, denen Deutschland egal ist”, schreibt ein Nutzer. “Wird anscheinend von linken Faschisten geführt”, ein anderer. Natürlich bewerten alle mit einem von fünf Sternen.

Der Vorfall ist über ein Jahr her. Auf der Google-Seite hat sich das Lokal bis heute davon nicht erholt. Die Bewertungen sind immer noch mies. Und beziehen sich fast nie auf den Service. Sondern mal mehr, mal weniger offensichtlich auf die politische Haltung der Wirtsleute. Was die Reaktion auf solche Kampagnen angeht, sind die Plattformen oft träge und überfordert - manchmal auch einfach desinteressiert.

Der Oberstaatsanwalt

Aber wo liegen die rechtlichen Grenzen bei Online-Bewertungen? Thomas Goger von der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg kümmert sich um komplexe Fälle von Computerkriminalität und weiß, wieviel üble Nachrede auf Bewertungsplattformen anrichten kann. “Was ganz klar nicht geht, ist eine falsche Tatsachenbehauuptung abzugeben, die vielleicht geeignet ist, den Ruf zu schädigen oder das Geschäft zu schädigen”, sagt er. “Klar ist: Wenn wir im Bereich der Schmähkritik sind, wenn Beschimpfungen enthalten sind, wenn es überhaupt keinen Tatsachengehalt mehr hat, dann sind wir tatsächlich in der Strafbarkeit. Da gilt im Netz nichts Anderes als draußen.”

Goger rät, sich in extremen Fällen immer zunächst an die Plattformbetreiber zu wenden. “Die haben ja auch kein Interesse daran – zumindest wenn es seriöse Portale sind – dass erkennbare Beleidigungen da dauerhaft stehen. Und dann sollte man aber tatsächlich, wenn man das Gefühl hat, dass das strafrechtlich relevant sein könnte, die Mühe nicht scheuen, zur Polizei zu gehen und das zur Anzeige zu bringen.”

Das Problem: Oft sind Kampagnen nicht so transparent wie die in Lenggries. Solange die Bewertungsportale weitgehend unreguliert ein so wesentlicher Teil unserer Leben bleiben, bleiben sie leider auch offen für Missbrauch.