Zündfunk präsentiert IIH - IT ISN'T HAPPENING 3 - Festival in Nürnberg

Mittwoch, 29. Mai 2019, 19:00 Uhr Heizhaus (Quellkollektiv): Eröffnungsperformance Modular Organ System Freitag, 31. Mai 2019, 19:00 Uhr bis So, 02.06.2019, 22.00 Uhr - Kulturwerkstatt Nürnberg, Werkhalle 61 & Akademie Galerie Auf AEG, Heizhaus (Quellkollektiv): Hauptprogramm Sonntag, 02. Juni 2019, 20:00 Uhr Kulturwerkstatt Auf AEG: Tickets: Weekend (days+nights) incl. Clubnight // Regular 43,00 € + 4,30 € // Friday (day/concerts) not incl. Clubnight - 28,00 € + 2,80 € // Saturday (day/concerts) not incl. Clubnight - 28,00 € + 2,80 €

Die dritte Ausgabe von It Isn’t Happening (IIH) findet vom 29. Mai bis 2. Juni 2019 an unterschiedlichen Orten in der Nürnberger Weststadt, auf dem und um das ehemalige Fabrikareal »Auf AEG«, statt: In der Kulturwerkstatt, in der Akademie Galerie, in der Werkhalle 61 und im Heizhaus (Quellkollektiv) werden grenzgängerische Sounds aus zeitgenössischer und elektronischer Musik sowie Pop, Sound-Art und Improvisation präsentiert. Im Zentrum stehen Konzerte und Clubnächte, die am 31. Mai und 1. Juni in der Kulturwerkstatt und in der Werkhalle 61 Auf AEG stattfinden werden.

Besondere Konzert-Highlights sind die Sound-Art-Alchemisten Emptyset, die sich tief in die materielle Herstellung von Klang begeben, die Multi-Instrumentalistin Carla Dal Forno, die mit träumerischen Synth-Loops verzaubert und das Manchester Duo Demdike Stare, das genresprengend in immersive musikalische Welten entführt. Weiter geht es mit rhythmischen Akustikwellen der Berlinerinnen Eva Geist und Laura ODL alias As Longitude, Industrial-Jazz und psychedelischem Minimalismus von Tomaga, dem japanischen Avantgarde-Synth-Wave-Duo Group A, audiovisuellen Kompositionen von Maria W Horn, einer Pop-Revolution von Qeei, Kraut/Post-Rock/House von Red On, synthetischen Tracks von Sabiwa u.v.m.

Tanzbare Nächte versprechen u. a. Efdemin, Gigsta, Via App, Barbara Hofmann und weitere DJs in der Werkhalle 61, einer Off-Location, welche exklusiv an diesem Wochenende geöffnet ist.

Line-Up:

Days: Emptyset, Carla dal Forno, Demdike Stare, Oren Ambarchi, As Longitude, Tomaga, Group A, Konrad Sprenger, Maria W Horn, Moritz Simon Geist, Shelly Knotts, Qeei, Sabiwa, Red On + Subrihanna, Carlos, Die Absage & More TBA



Nights: Efdemin, Gigsta, Via App, Barbara Hofmann, Oakin, Flora x on_a_co, Rhytha Linn x Kavauka;



Plus: Modular Organ System, Dynamische Akustische Forschung (DAF), Algorave, Instant Composition, Discussion Panel, Performances, Sound/Art Installations & More

Abgerundet wird das Programm durch eine modulare Orgel-Installation von Phillip Sollmann und Konrad Sprenger. Mit einer Performance im Heizhaus setzen die beiden Künstler am 29. Mai den Startschuss. Die Installation ist während des Festivalzeitraums dauerhaft zugänglich, wie auch die Akademie Galerie, die durch die Klasse Dynamische Akustische Forschung (DAF) der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg zusammen mit DIY robotic instruments builder Moritz Simon Geist unter der Leitung von Jan St. Werner (Mouse on Mars) bespielt wird.

MITTWOCH, 29.05.

19:00 Eröffnungsperformance im Heizhaus (Quelle) : Modular Organ System Exhibition

: Modular Organ System Exhibition im Anschluss täglich geöffnet: Do., 30.05. bis Sa., 01.06., von 16.00-21:00, So. 02.06., 12:00-15:00.

20:00 Vernissage in der Akademie Galerie Auf AEG: Dynamische Akustische Forschung (DAF, AdBK) Exhibition durchgehend geöffnet bis Sonntag, 02.06., frei zugänglich

DONNERSTAG, 30.05.

WORKSHOP 10:00- Open End-Workshop mit Moritz Simon Geist, TBA Auf AEG

Sabiwa, © IIH

FREITAG, 31.05.

KONZERTE UND CLUBNACHT

10:00- 17:00 Workshop mit Moritz Simon Geist, TBA Auf AEG

17:00 Performance mit Moritz Simon Geist und DAF (AdBK), TBA Auf AEG

Konzerte in der Kulturwerkstatt Auf AEG:

19:30 Die Absage (Black Cube)

20:30 Carla dal Forno (Großer Saal)

21:30 Sabiwa (Black Cube)

21:30 Instant Composition (Perf. Floor)

22:30 Jana Sotzko (Perf. Floor)

22:30 Tomaga (Großer Saal)

23:30 As Longitude (Black Cube)

00:30 Demdike Stare (Großer Saal)

00:30- 05:00

Clubnacht in der Werkhalle 61 Auf AEG:

22:00 Rhytha Linn x Kavauka

00:30 Barbara Hofmann

02:30 Efdemin

SAMSTAG, 01.06.

Heizhaus (Quelle):

KONZERTE UND CLUBNACHT

17:00 Performance von Modular Organ System/ Sollmann, Sprenger + Ambarchi

Konzerte in der Kulturwerkstatt Auf AEG:

19:00 Algorave mit Shelly Knotts & more (Black Cube)

20:30 Red On + Subrihanna (Großer Saal)

21:30 Qeei (Black Cube)

21:30 Museum Of No Art (Performance Floor)

22:30 Maria W.Horn (Großer Saal)

23:30 Group A (Black Cube)

23:30 Carlos (Performance Floor)

00:30 Emptyset (Großer Saal)

00:30- 10:00 Performances/Balearic Breakfast

Clubnacht in der Werkhalle 61 Auf AEG

22:00 Flora x Mon_a_co

24:00 Via App

01:00 Gigsta

03:00 Oakin

Barbara Hofmann, © IIH

SONNTAG, 02.06.

DISCUSSION PANEL + ABSCHLUSSKONZERT

15:00 Vortrag „Soundräume“ und anschl. Diskussion von Jan St. Werner (Mouse on Mars), P. Burgass und J. Ginzburg (Emptyset), Michael Akstaller (DAF, AdBK)

17:00 Vortrag „Freiräume“ und anschl. Diskussion von Dimitri Hegemann (Tresor Club Berlin), Maria Trunk (Quellkollektiv Nürnberg), Sebastian Schnellbögl (Stadt für alle, Urban Lab), TBA

20:00 Abschlusskonzert in der Kulturwerkstatt Auf AEG (Black Cube): Oren Ambarchi

Mehr Infos unter: http://www.itisnthappening.com