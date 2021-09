Nach dem Mord in Idar-Oberstein „Das Erste, was passieren müsste, wäre, dass es auch politisch eine klare Distanzierung zu Querdenken gibt“

Zündfunk: Frau Lamberty, wie ordnen Sie diese Tat ein? Sehen sie einen Zusammenhang zur Querdenker-Bewegung?

Pia Lamberty: Es ist natürlich jetzt noch schwierig, genaue Details zu benennen, was die Ideologisierung dieser Person angeht. Wir haben Eckdaten, aber bei einigen Punkten müssen wir einfach noch abwarten. Was ich aber schon sagen kann ist, dass es ja kein Zufall ist, dass gerade die Maske so im Kontext dieser Taten steht. Eine Maske ist ja erst mal etwas Unpolitisches, eine Schutzmaßnahme im medizinischen Bereich, und diese wurde ja in den letzten anderthalb Jahren ganz stark durch das verschwörungsideologische Spektrum politisiert, aufgeladen und als scheinbarer Unterdrückungsmechanismus dargestellt. Und so wurde sie eben zum Feindbild. Diese Anbindung sehen wir auf jeden Fall.

Der Mörder hat ja der Polizei gesagt, er sei mit den gängigen Verschwörungstheorien vertraut. Das bedeutet, er hat sich auf jeden Fall damit beschäftigt. Inwieweit trägt so eine Bewegung wie Querdenken eine Art Mitverantwortung für diese Tat?

Pia Lamberty, Sozialpsychologin und Expertin für Verschwörungsideologien Genau, er hat sich damit auseinandergesetzt. Mit wem genau und wie intensiv ist eben noch offen. Dass Querdenken und das verschwörungsideologische Spektrum Gewalt in der Gesellschaft sät, dass sie Hetze verbreiten, das ist ja keine neue Erkenntnis – und aus der ist ja in der Vergangenheit auch schon Gewalt gefolgt: Wenn man eben daran denkt, wie oft die Presse angegriffen und attackiert wurde oder dass es auch bereits einen Brandanschlag auf ein Impfzentrum gab. Dass mobile Impfteams mittlerweile Polizeischutz benötigen. Diese Gewalt ist da, die ist in der Gesellschaft mittlerweile angekommen. Und die macht es natürlich auch schwierig für einzelne, die sich genau damit auseinandersetzen müssen, wie sie die Masken durchsetzen und vielleicht jetzt Ängste haben nach dieser Tat.

Ist diese Tat ein weiteres Zeichen für eine noch stärkere Radikalisierung der Szene?

Es ist auf jeden Fall ein Beleg dafür, dass Gewalt und in dem Fall auch Mord die letzte Konsequenz sein können und dass die Warnungen von Experten, wie gefährlich das ist, ernst zu nehmen sind.

Was könnte denn dieser Mord in der Querdenker-Szene auslösen? Gibt es da Äußerungen?

Es wird diskutiert. Man hat auf der einen Seite die, die behaupten, es sei eine False Flag, also eine fingierte Aktion. Ich vermutete, dass das eher die sind, die dem Mord negativ gegenüberstehen und so versuchen, das für sich umzudeuten, damit sie weiterhin Teil dieser Struktur sein können. Und dann hat man eben die, die mit Häme reagieren. Die sagen, dass das richtig war. Die das legitimieren und sagen, das sei eine Konsequenz des Regierungshandelns. Da findet sich durchaus Unterstützung.

Wie sollten wir als Gesellschaft denn jetzt weiter mit der Querdenken-Bewegung umgehen? Sollten wir schärfere Gesetze erlassen, müssen wir an unserer Zivilcourage arbeiten?