"Like...?" Ice Spice bringt Queerness und Humor in den düsteren New York Drill

Sie ist jung, queer und nimmt kein Blatt vor den Mund: Ice Spice aus der New York Bronx ging mit ihrer Single „Munch“ viral. Nun bringt die Rapperin ihre erste EP auf den Markt. „Like..?“ haucht dem sonst eher dunklen Drill-Genre Humor ein und strotzt vor Sexpositivität. Aber, was bedeutet „Munch“ eigentlich?

Tough klingt es, wenn die Rapperin Ice Spice beim Dating Körbe verteilt. Die 22jährige aus New York hat mit ihrem Track „Munch“ letzten Sommer einen viralen Hit gelandet. Nur 1 Minute und 44 Sekunden hat es gebraucht, um das Internet auf den Kopf zu stellen und Ice Spice zur neuen Prinzessin der Bronx zu küren.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Ice Spice - Munch (Feelin’ U) (Official Music Video)

Auf TikTok und Twitter geht der Track „Munch“ steil. Frauen schütteln gekonnt ihre Hinterteile vor der Kamera, diskutieren über die Lyrics und mimen den Look der Rapperin. Inspiriert sind die Fans vom Video zur Single: Man sieht Ice Spice mit kurzen, roten Locken in einem knappen Outfit im Park. Sie bewegt sich zusammen mit anderen Baddies, anderen Frauen, sexy hin und her und rappt den Text mit.

New York Slang geht viral

Der Begriff „Munch“ ist mittlerweile Kult. Die jugendfreie Übersetzung lautet: Ein Typ, der gerne und viel isst. Aber im New York Slang meint „Munch“ eigentlich noch was anderes, und das ist gar nicht so leicht ins Deutsche zu übersetzen: Ein „Munch“ ist ein Mann, der Frauen gerne oral befriedigt, aber nichts dafür erwartet - obwohl ihn die Sexualpartnerin gar nicht so rasend toll findet. Quasi jemand, den Frauen nur für sexuelle Handlungen treffen.

Über den „Munch“, über Sex und über das Aufwachsen in der Bronx rappt Ice Spice nun auch auf ihrer ersten EP. „Like…?“ beinhaltet sechs Songs und dauert nicht einmal 15 Minuten. Die Jugend heutzutage, wie schnell sie doch ist! Ihre Texte schleudert Ice Spice dabei auf wummernde Drill Beats. Drill ist ein Hip-Hop-Subgenre und kommt ursprünglich aus Chicago. Die Charakteristik: Schnelle, oft düstere Produktionen mit spitzen abgehackten Hi-Hats, stumpfem Bass und teilweise sehr gewalttätigen, fast nihilistischen Lyrics.

Studium abgebrochen um zu rappen

Nicht nur in Chicago, sondern auch in Brixton, London finden Artists Anfang der 2010er Jahre den Drill. Das Genre breitet sich aus, nach Australien, Irland, Deutschland, und auch innerhalb den USA, nach New York. Und genau dort wird 2001 auch Isis Gaston geboren, so heißt Ice Spice mit bürgerlichem Namen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Ice Spice - Bikini Bottom (Official Music Video)

Als eine von fünf Kindern wächst die Rapperin in der Bronx auf, besucht eine katholische Schule im Stadtteil Yonkers und verbringt viel Zeit bei ihren Großeltern. Mit Hip-Hop kommt sie früh in Berührung, wie auch nicht, wenn man in der Wiege des Genre lebt. Ihr Vater soll selbst ein Underground-Rapper sein. Aber es dauert trotzdem 21 Jahre, bis Ice Spice selbst zu rappen beginnt. Als sie den Produzenten RIOTUSA kennenlernt und mit einem ersten Video viral auf Twitter geht, riskiert sie alles: Sie bricht ihr Studium an der New York State University ab! Mit RIOTUSA produziert Ice Spice fünf Singles zusammen, dann kommt „Munch“, der Durchbruch.

Aber auch die nächsten Tracks können was: Millionen Klicks auf Streaming-Anbietern, Challenges auf TikTok und großer Promi-Support. Rapper Drake teilt einen Ice Spice Song in seiner Instagram Story, fliegt die Rapperin schließlich sogar zu einem Meeting nach Kanada ein. Und Queen Lizzo verkleidet sich zu Halloween sogar als Ice Spice.

Die Gen Z macht Angestaubtes zu ihrer Bitch

Die 22jährige ist in aller Munde, auch als sie sich in ihrer Single „Bikini Bottom“ als bisexuell outet. “Ich mag Typen, und Bitches auch”, rappt Ice Spice und verändert damit soeben mal ein ganzes Genre. Drill war vorher sehr männlich geprägt, sehr düster und sehr ernst. Aber nun bringt die 22jährige Coolness, Queerness und jede Menge Humor mit auf die Party. Der beste Beweis dafür, dass die Generation Z eben doch weiß, wie es geht. Angestaubte Dinge anpacken und neu gestalten, zu ihrer Bitch machen, das kann diese Generation. Im Track „Gangsta Boo“ zum Beispiel samplet Ice Spice einen RnB-Klassiker von P Diddy aus dem Jahr 2004 und macht ihn wieder frisch. Balsam für die Seele eines jeden Hip-Hop-Conaisseurs!