"The Woman King" Viola Davis glänzt in feministischem Action-Märchen mit wahrem Hintergrund - und anti-rassistischer Agenda

Eine Kritiker-Kollegin lehnte mir gegenüber den Besuch der Pressevorführung von „The Woman King“ mit der Begründung ab, sie schaue sich prinzipiell keine Comic-Verfilmungen an. Ich musste ihr versichern, dass hier - anders als etwa bei „Wonder Woman“ oder „Black Panther“ - kein Marvel- oder DC-Comic als Vorlage diente, sondern die Geschichte Afrikas. Denn die Agojie, eine Frauenarmee, die zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert im Königreich Dahomey agierte, hat es wirklich gegeben. Und sowohl die Autorin Maria Bello als auch die Regisseurin Gina Pryce-Bythewood sind in das heutige Benin - dort lag das damalige Dahomey - gereist, um die Geschichte der Agojie zu recherchieren.

Ein Kriegsfilm - aber anti-rassistisch und feministisch

Allerdings basiert „The Woman King“ zwar auf historischen Tatsachen, aber um einen packenden Action-Film zu machen, haben sich die Macherinnen sehr viele künstlerische Freiheiten erlaubt. So sind die meisten Hauptfiguren fiktiv, in erster Linie sind das die Generalin Nanisca, die von Viola Davis gespielt wird, und die junge Nawi, gespielt von Thuso Mbedu. Nawi bewirbt sich bei der Generalin, nachdem ihr Vater sie verstoßen hatte. Sie hatte sich einer arrangierten Heirat verweigert.

Viola Davis und John Boyega als Kriegerin Nanisca und König Gezo im Film.

Nawi erinnert eher an eine selbstbewusste Frau der Gegenwart als an eine Figur des 19. Jahrhunderts, in dem „The Woman King“ ja spielt. Aber das historische Ambiente ist eben nur der Rahmen, um in diesem Film verschiedene Diskurse abzuarbeiten, die im Moment aktuell sind. Wir erleben die machistischen Anführer der Yoruba-Krieger des Königreichs Oyo, die die Frauenarmee belächeln. Es treten eitle Kolonialisten aus Portugal auf, die mit dem Sklavenhandel reich geworden sind, auch weil sie von den Beteiligten in afrikanischen Konflikten immer wieder mit der Zulieferung von Kriegsgefangenen versorgt werden.