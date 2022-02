Bodyshaming bei Ricarda Lang Hört endlich auf, dicke Menschen privat und in der Öffentlichkeit auf ihr Gewicht zu reduzieren!

Trotz globaler Body-Positivity-Bewegung erleben Dicke immer noch häufig Fettfeindlichkeit und Diskriminierung. In Fitness-Studios, in Beziehungen und – im Internet. Als am Wochenende Ricarda Lang zur neuen Bundesvorsitzenden der Grünen gewählt wird haben Trolle in den Kommentarspalten nichts besseres zu tun als die junge, dicke Politikerin auf ihr Gewicht reduzieren. Peinlich. Ein Kommentar.

Es ist Samstagabend, der 29.01.2022. Ich scrolle durch meinen Instagram-Feed. Tagesschau, BR24, die News WG. Alle berichten, dass gerade endgültig die zwei neuen Bundesvorsitzenden der Grünen gewählt wurden: Omid Nouripour und Ricarda Lang. Interessante Kombi, denke ich. Der erfahrene Realo und die junge Idealistin aus dem linken Flügel. Fast hätte ich einfach weitergescrollt, aber dann zieht es mich doch hinein. In die Büchse der Pandora. In die Kommentarspalte.

Bodshayming, ungefragte Tipps und allgemein Hass

Unter dem tagesschau-Post lese ich Sätze wie: „Diätpflicht für Entlastung des Gesundheitssystems, jetzt!“, „Bei dem Foto wäre fast meine Grafikkarte explodiert“ oder „Ricarda braucht Doppelsitze in der Doppelspitze“ Peinliche Wortspiele, ungefragte Ernährungs-Tipps, Bodyshaming und allgemein Hass. Die User und Userinnen lässt nichts an Ekligem aus. Gegen Ricarda Lang wird geschossen. Warum? Weil sie Attribute mitbringt, die für viele Angriffsflächen darstellen: Sie ist – erstens - jung, sie hat – zweitens - kein abgeschlossenes Studium und sie ist – drittens dick. Dazu ist Ricarda Lang – viertens - noch eine Frau. Und fast alle diese Gruppen – Frauen, Dicke, Menschen ohne akademischen Abschluss - müssen in unserer Gesellschaft mehr einstecken als der weiße, akademische 0815-Mann. Gerade wenn sie in der Öffentlichkeit stehen.

Diskriminierung schläft nie – und bei Ricarda Lang kommt sie in mehreren Dimensionen: Fettfeindlichkeit, Altersdiskriminierung und Sexismus. Richtig. Dicke Politiker wie Peter Altmaier, Alexander Gauland oder Sigmar Gabriel kriegen nicht mehr als ein paar Witze in der Heute Show ab und können mehr oder weniger professionell ihres Amtes walten. Niemand hängt sich sooo beständig an äußerlichen Merkmalen auf und zieht ihre Person so dauerhaft, aggressiv und öffentlich in den Dreck wie es zum Beispiel Ricarda Lang passiert.

Diskriminierung weil jung, grün, dick - und eine Frau

Bereits 2018, damals noch im Bundesvorstand der Grünen Jugend, erzählt die Politikerin dem Format "Unter Neonlicht" auf Youtube: "Eigentlich ist mir das schon aufgefallen seit ich im Oktober zu Bundessprecherin gewählt wurde. Egal wozu ich mich äußere, ob Jamaika-Verhandlungen, Kohlekraft, Bildungspolitik oder auch die Folgen des Klimawandels, immer wieder kommen Kommentare zu meinem Körper." Vermeintlich nett gemeinte Gesundheitsratschläge, wie: 'Das ist schlecht für dein Herz, wenn du so fett bist'. zum Audio mit Informationen Generator Podcast Ich bin dick und das ist okay – Warum ihr aufhören sollt, meinen Körper zu kommentieren Dicke haben auch ein Recht auf enge Hosen und zwei Kugeln Eis. Ein Erfahrungsbericht. [mehr - zum Audio mit Informationen: Generator Podcast - Ich bin dick und das ist okay – Warum ihr aufhören sollt, meinen Körper zu kommentieren ]

Bis hin zu Beleidigungen. Da kommt dann zum Beispiel: 'Fett, hässlich, fette Sau'. Oder ich bekomme wirklich so krasse Anfeindungen, die immer wieder auch in Richtung meines Geschlechts gehen: 'Fette Fotze, mit dir will eh niemand vögeln.' Kommentare, dass man ja als dicke Frau nicht sexuelle begehrenswert wäre und als würde die sexuelle Begehrbarkeit den Wert von jemandem ausmachen. So nach dem Thema: wenn dich niemand heiß oder geil findet, dann bist du wertlos und hast auch eh nichts zum Thema Kohlekraft zu sagen. Es scheint bei vielen genau so zu funktionieren. Mit dem ganz bewussten Ziel, jemanden zu treffen, der Person die Meinung abzusprecen und sie zu verletzen.“

"Hört auf, meinen Körper zu kommentieren"

Ich gebe zu: Auch einer meiner ersten Gedanken zu Ricarda Lang als neue Vorsitzende war: Das ist eine dicke Frau. Aber nicht im negativen Sinne. Ich bin selbst dick, ich bin jung, ich bin Frau. Für mich ist es daher sehr bereichernd, wenn in einer so wichtigen Macht-Position nun eine Person sitzt, die weiß, wie es sich anfühlt, eine dicke Frau in einer fettfeindlichen Gesellschaft zu sein. Viele andere sehen ihre Attribute hingegen als Einladung. Als Freifahrtschein, die eigene Frustration und Unzufriedenheit bei anderen abzuladen.