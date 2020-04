Meinung Hört auf mit euren Konzert-Streams – ich unterstütze euch auch so

Der Corona-Shutdown stürzt Künstler*innen und Kreative in die Krise. Die Lösung, so hieß es in den vergangenen Tagen immer wieder, könnten Streaming-Konzerte sein. Ich habe ein Wochenende mit ihnen verbracht und jetzt reicht’s auch wieder.

Freitag-Abend, 20 Uhr 54. Ich sitze zuhause auf der Couch, als mein Handy-Bildschirm aufleuchtet. Einer meiner besten Freunde schreibt: „Digger, end geil, Scooter sind gleich live.“ Hinterher schickt er drei Herz-Emojis. Verdammt. Eigentlich wollte ich mir einen entspannten Abend machen, hatte schon eine Flasche Wein auf dem Tisch und eine Chillout-Playlist laufen. Normalerweise sind Scooter für mich Trash, aber was soll’s, klick ich eben mal drauf. SCOOTER LIVE – I WANT YOU TO STREAM, leuchtet mir in Großbuchstaben entgegen, ein knallgrüner Countdown zählt die Sekunden runter bis zum Konzert.

Dann, um Punkt 21 Uhr tritt H.P. Baxxter auf die Bühne. „Yeah, yeah, yeah“, sagt er. „Check, check, check, one two. Welcome to our streaming show!” Dann brüllt er ins Mikrofon: “ARE YOU READY FOR THE SOUND OF SCOOOOOOOOOOOOOOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEER???!!!”

H.P. Baxxter auf Streaming Konzert

Normalerweise ist das wahrscheinlich der Moment, an dem die Massen live total ausrasten. Aber heute jubelt niemand, weil kein Publikum da ist. Auf dem Sofa huscht mir ein kleines Lächeln über die Lippen. So hat sich das früher mit meiner Band im Proberaum angefühlt, wenn wir Live-Ansagen vor einem Gig geübt haben. Dann spielen Scooter den Song „I feel Hardcore“. Ich nippe kurz am Weinglas, mache den Stream aus und meine Chillout-Playlist wieder an.

Letztes Wochenende war mein Plan, mir so viele Streaming-Konzerten wie möglich reinzuziehen. Aber das ist gar nicht so leicht. Die erste große Herausforderung ist zu entscheiden, was man überhaupt schauen will. Nur ein kurzer Blick auf Instagram, Twitter oder Facebook am Samstag-Vormittag reicht zum Beispiel schon aus – und unzählige Künstler*innen und Kreative drücken mir ihre digitalen Flyer ins Gesicht: Stream meine Show, schau mein Konzerte! Nach einer halben Stunde habe ich einen Überblick, was es an Angeboten gibt. Im Großen und Ganzen, so scheint es mir, gibt es drei Möglichkeiten.

1. Das Live-Konzert mit Soundcheck-Atmosphäre

Kakkmaddafakka bei Streaming-Konzert

Möglichkeit eins ist die Scooter-Variante des Streaming-Konzerts. Mehrere Musiker*innen stehen mit großem Sicherheitsabstand auf einer mittelgroßen, gut ausgeleuchteten Club-Bühne. Zusammen simulieren sie dann ein Konzert-Set – aber halt wie im Labor, unter klinischen Bedigungen, ohne Publikum. Ich schaue kurz, wer spielt, aber wirklich groß ist die Auswahl nicht. Um so ein Konzert aus dem Nichts zu organisieren, braucht man Mittel, und die hat nicht jeder, vor allem nicht kleinere Bands. Am Samstag entscheide ich mich für ein Konzert der norwegischen Indie-Pop-Band Kakkmaddafakka.

Damit es dieses mal besser als bei Scooter wird, schaue ich nicht auf dem Handy-Bildschirm, sondern stecke meinen Laptop via HDMI-Kabel in den Fernseher. Dann kommt die Band auf die Bühne, begrüßt euphorisch den leeren Saal. KIar, wahrscheinlich soll ich zuhause jetzt jubeln, ausrasten, abdancen. Ich stehe auf, rufe kurz: „Wuhuuu“. Ja, das fühlt sich genauso albern an, wie es sich liest. Ich setze mich schnell wieder hin, dreh die Lautstärke etwas runter. Nicht, dass die Nachbarn noch denken, ich mache eine illegale Corona-Party.

Auch der Sound auf den Wohnzimmer-Boxen ist eher dumpf. Was mich aber am meisten stört, ist die fehlende Interaktion zwischen Künstler*innen und Publikum, weil - ihr ahnt es - kein Mensch da ist. Das Feeling, das man normalerweise auf solchen Konzerten hat – schweißgebadet in Mitten von hunderten Menschen zu stehen, vielleicht sogar noch Pogo zu tanzen – kommt so einfach nicht rüber. Solche Konzerte zuhause zu sehen, macht mich eher traurig.

2. Das Low-quality Wohnzimmer-Konzert

Möglichkeit zwei ist dieser Tage wohl die dominierende Streaming-Konzert-Form. Unzählige Livestreams von Wohnzimmer-Konzerten laufen mir am Wochenende über den Weg – wirklich lange halte ich allerdings bei keinem Stream durch. Zack, läuft die Chillout-Playlist wieder. Zur Auswahl stehen Frank Spilker mit E-Gitarre, Chris Martin am Klavier, John Legend am Klavier, SDP mit Akustik-Giarre, Mine am Keyboard. Okay, für fünf Minuten sind diese Videos ganz schön, denn die Stars sitzen ja auch im Wohnzimmer. Und ist ja auch spannend, ob Chris Martin daheim auch einen Kasten Spezi hinter der Couch hat oder nicht. Oft reagieren die Stars auch auf Kommentare und erzählen, wie es ihnen mit der Quarantäne geht. Man kann Song-Wünsche posten und manchmal werden die Wünsche auch erfüllt. Das verbindet ein bisschen - aber eben nur ein bisschen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. #TogetherAtHome Chris Martin

Allerdings ist der Reiz dieser Konzerte relativ schnell aufgebraucht und irgendwann hat selbst der größte Fan keine Lust mehr, seine Lieblings-Sängerin in schlecht gepufferten Streams auf dem Laptop zu beobachten. Und viele dieser Konzerte wirken ehrlich gesagt auch eher wie Zeitvertreib - was es ist in den meisten Fällen auch ist. Die Soundqualität gleicht meistens eher Marke Whatsapp-Sprachnachricht. Und ganz ehrlich – ich habe nach einer Woche noch nicht vergessen, dass John Legend eine Hammer Stimme hat und ich Frank Spilkers Texte gut finde. Da lege ich im Zweifel lieber gleich die Platte auf.

3. Der leere Club

United We Stream aus einem Berliner Club

Auch diese Möglichkeit des Live-Streaming-Musik-Erlebnisses läuft mir am Wochenende recht häufig über den Weg. Ein renommierter DJ steht in einem leeren, aufgeräumten Club und legt auf – oft ein ganzes Set über mehrere Stunden. Viele Clubs organisieren das von sich aus – es gibt aber auch Gemeinschafts-Projekte wie die Seite „United We Stream“. Hier werden DJ-Live-Sessions mit einem Spendenaufruf verbunden. Man bekommt den Club also quasi nach Hause geliefert und kann auch gleich noch Eintritt zahlen - wenn man will.

In meinen Augen funktioniert diese Art des Streaming-Konzerts zuhause am besten. Der DJ läuft nebenbei auf dem Fernseher, ohne dabei zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Zu der Club-Musik kann man dann tanzen oder nicht, man kann sie laut oder leise drehen und die Sets liefern einem häufig einen Musikmix, den man so zuhause nicht herstellen kann. Auch wenn die Energie des Clubs natürlich abgeht, bleibe ich auf diesen Streams mit am längsten hängen.

I don’t want you to stream

Am Ende meines Wochenendes mit Streaming-Konzerten bin ich ins Grübeln gekommen. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, weil mich die meisten Streaming-Konzerte eher nerven. Es macht mich aber auch traurig, dass die Corona-Krise so an die Substanz geht, vor allem für Kreative. Gerade Bands brauchen schließlich Konzert-Einnahmen und die sind von jetzt auf gleich weggebrochen.

Gleichzeitig habe ich aber auch Angst, dass es mehr Menschen so geht wie mir. Ich schätze sehr, dass viele jetzt anpacken. Klar, sie müssen und wollen was tun. Aber vielleicht ist das Streaming - ohne Spendenaufrufe - noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Der Kampf um Aufmerksamkeit im Netz war schon vor Corona groß. Jetzt ist er nahezu unerträglich geworden. Dafür können die Bands nichts, aber ich habe nach einer Woche noch nicht vergessen, welche Musik ich mag. Da brauche ich nicht gleich hunderte Live-Streams, die mich täglich überfordern. Ich will Bands unterstützen, so wie ich es immer getan habe: Ich kaufe demnächst einfach ein T-Shirt mehr, oder meine Lieblingsplatte nochmal, um sie zu verschenken – und das Geld, was ich sonst für Konzert-Tickets ausgebe spende ich einfach an die Bands. Ein Streaming-Konzert brauche ich für all das allerdings nicht.