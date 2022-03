Verein aus Regensburg hilft Ukraine "Es ist wahnsinnig schön zu sehen, wie viel ehrenamtliches Engagement möglich ist"

14 LKW-Ladungen hat der Verein Space Eye in Regensburg schon für die Ukraine mit Hilfsgütern sammeln und in das kriegsgebeutelte Land schicken können. Wir haben den Verein und ihre zahlreichen Helfer besucht.

Mitten im Regensburger Industriegebiet beim Hafen stehen viele Menschen um zwei große Container. Einer ist gelb, einer ist blau, denn hier werden Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt. Der Verein Space-Eye hat dazu aufgerufen, Hilfsgüter vorbeizubringen. Ständig kommen Autos an und freiwillige Helfer, wie an diesem Tag die Schüler vom nahegelegenen Beruflichen Fortbildungszentrum Regensburg, sie helfen beim Ausladen. Sie tragen Kartone voller Windeln, Babynahrung, Toilettenpapier, Pflaster, Crèmes, Deos und noch vielem mehr aus den Kofferräumen.

Auf ein paar Biertischen wird dann alles von Anja und Anna sortiert. Die beiden sind ebenfalls Freiwillige. Anfangs wollten sie nur Spenden abgeben, aber dann sind sie geblieben. „Wir sind zufällig dazugekommen. Wir wollten was abgeben und sind halt jetzt da und koordinieren ein bisschen“ sagt die 32-jährige Anja, während sie gerade mehrere Zahnbürsten in einen Karton legt. „Es läuft grundsätzlich immer gut, weil jeder, der da ist, einfach helfen will und alles macht. Jeder packt an, jeder trägt einmal einen schweren Karton, jeder ist hochmotiviert.“

"Täglich sind 20 bis 30 Leute da"

Auch wenn sich Space-Eye schon seit 2019 für Fluchthilfe motiviert, waren die Köpfe hinter dem Verein von der Hilfsbereitschaft der Regensburger erst einmal überwältigt: „Wir werden wirklich überschwemmt mit Hilfe und mit Leuten, die sich anbieten, was wahnsinnig schön ist“, sagt Benedikt Wagensonner, einer der Vorstände des Vereins. „Wir haben jetzt schon 14 LKWs an die Ukrainische Grenze losgeschickt. Wir haben hier täglich 20 bis 30 Leute da, die rumwuseln, die sortieren, die was machen. Es passiert unfassbar viel hier und es ist wahnsinnig schön zu sehen, wie viel ehrenamtliches Engagement möglich ist.“

Nur ein paar Tage nach der Invasion in die Ukraine hat der Verein mit der Sammelaktion begonnen. Wagensonner ist seitdem jeden Tag da und hilft bei der Warenannahme und koordiniert ehrenamtliche Helfer, Spender und Unternehmen.

"Menschen fahren bis zu 16 Stunden am Stück"

Wenn die beschrifteten Kartons voll sind, warten sie in einem der zwei Container auf das Weiterverladen in LKWs oder Sprinter. „Die Ziele sind größtenteils in der Ukraine.“, beschreibt Wagensonner den Weg der Hilfsgüter. „Wir arbeiten mit Speditionen aus der Gegend zusammen die uns dann die Waren abnehmen. Aber wir beliefern auch Städte wie zum Beispiel Breslau oder Krakau, wo eben sehr viele Geflüchtete angekommen sind.“

Neben den Spediteuren fahren auch Freiwillige bis an die Grenze. Unzählige Menschen spenden, tragen, koordinieren und fahren bis zu 16 Stunden am Stück in extra dafür zur Verfügung gestellten Kleintransportern. Die Motivation für so viel Hilfsbereitschaft ist dabei vielfältig:

"Das geben wir selbstverständlich. Uns geht’s gut und uns ist geholfen worden nach dem zweiten Weltkrieg. Gerade bei diesem Unrechtsregime aus Russland unter Putin muss einfach sein, dass wir da helfen." Torsten, 56

"Weil mich das schon sehr belastet und ich weiß, ich bin nicht machtlos. Ich kann irgendwas dazutun, ich kann irgendwas helfen. Das gibt mir schon einen Push. Ich versuch auch, andere zu animieren." Anja, 32

"Das hilft halt vor allem, wenn man nicht so viel Geld hat. Also dass man sagt, ich hab zwar kein Geld, aber ich hab Zeit oder ich hab Kraft und kann mich selber so einbringen. Das ist auch eine Art von Spende, finde ich." Anna, 26

Hilfsbereitschaft gezielt einsetzen

In nur kürzester Zeit hat der Verein Space-Eye ein Netzwerk aufgebaut, das ehrenamtliche Helfer, Spender und Unternehmen miteinander verbindet. Neben Hilfsgütern wurden auch schon die Geflüchteten selbst mit Bussen nach Regensburg gebracht und dort bei Familien im Umkreis untergebracht. Weitere solcher Aktionen sind geplant. Mit all diesen Möglichkeiten können sie die enorme Hilfsbereitschaft der Bevölkerung bündeln und gezielt dort einzusetzen, wo sie gebraucht wird.