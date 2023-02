Frittenbude über kulturelle Aneignung "Ich habe Helge Schneider nicht als eine Person eingeschätzt, der so einen Diskurs einfach abwatscht"

Hannes: Ich hatte das einfach im Feed. Und ich habe mir Helge Schneiders Statement durchgelesen, und muss sagen, den ersten Teil sehe ich genauso: Dass Musik wächst und Kulturen, die zusammenwachsen, das ist ja was Schönes. Da gibt es nichts gegen einzuwenden. Aber dieser zweite Teil, der hat mich auf jeden Fall betroffen gemacht. Weil ich Helge Schneider nicht als eine Person einschätze, der so einen Diskurs dann einfach mal abwatscht. Und das Ganze eigentlich negiert, anstatt seine Position zu nutzen, um den Diskurs anzufeuern. Das hätte ich viel eher von ihm erwartet. Weil: Eine Vermischung von Kulturen ist etwas Schönes. Das entsteht über lange Zeit. Aber das ist nicht dasselbe wie kulturelle Aneignung. Und das dann quasi so abzuwatschen mit einfach nur dem Satz „Das interessiert mich einen Scheißdreck, wenn mir das jemand vorwirft“ quasi, anstatt sich halt damit auseinanderzusetzen… Ich sehe darin auch so eine Generation, die da spricht. Die halt jahrelang die Position hatte: Wir sind die Guten, wir machen hier alles richtig. Und jetzt müssten sie eigentlich langsam merken, dass sie doch nicht alles richtiggemacht haben. Und sich selbst hinterfragen und an sich selbst arbeiten. Und daran scheitert’s halt bei vielen. Und das habe ich in dieser Situation auch bei Helge Schneider gesehen.