Pressefreiheit Warum die Würzburger Polizei die Wohnung eines Journalisten durchsuchte

Die Übergänge von Journalismus zu Aktivismus können fließend sein. So genannte Graswurzel-Journalisten berichten "von unten" und sind per se politisch. Dennoch hat die Polizei kein Recht, ihre Recherchen einfach so zu beschlagnahmen.

Von: Ferdinand Meyen