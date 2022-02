Hate Speech Hasnain Kazim forderte für einen rassistischen Hasskommentar Strafarbeit ein – und bekam sie

Mittwoch, 9. Februar. Der Journalist Hasnain Kazim öffnet eine Mail in seinem Postfach von einem Absender, den er nicht kennt: „Er schimpft und nennt mich einen Trottel und unter anderem fällt auch das Wort ‚Drecksausländer‘ mir gegenüber“, erzählt Kazim. „Nun ist es so, erstens bin ich gar kein Ausländer, sondern Deutscher, ich bin auch in Deutschland geboren und aufgewachsen. Aber unabhängig davon, ist das selbst wenn ich Ausländer wäre, eine Bezeichnung, die so nicht geht.“

Hasnain Kazim will Rassismus etwas entgegensetzen

Hasnain Kazim liest aus seinem neuen Buch: "Auf sie mit Gebrüll!... Und mit guten Argumenten". Ignorieren ist für Kazim keine Option. Er will Hass und Rassismus etwas entgegensetzen. Und in diesem Fall hat er auch die Möglichkeit dazu. Denn der Absender ist nicht etwa anonym, sondern hat die Mail von seiner Firmenadresse aus abgeschickt. Also schreibt ihm Hasnain Kazim, dass er von ihm erwarte: „dass er zunächst einmal 100 Euro spendet an eine gemeinnützige Organisation. Und ich habe ihm gesagt, ich möchte bitte ein Entschuldigungsschreiben von ihm haben.“ Drei DIN-A4-Seiten, handschriftlich mit Füller geschrieben in blauer Tinte, verlangt Kazim. „Dass ich auch sehe, dass er es wirklich selber geschrieben hat, und worin er sich Gedanken macht, warum man Leute so nicht beschimpft, wie man vernünftig miteinander redet und seine Wut abbaut. Und dass er um Entschuldigung bittet.“

Hasnain Kazim erzählt davon auch auf Social Media. Manche weisen ihn freundlich darauf hin, dass er sich möglicherweise strafbar mache – Hasnain Kazim nimmt das in Kauf. Sehr viel mehr Menschen aber werfen ihm wütend „Erpressung“ und „Nötigung“ vor, beschimpfen ihn und nehmen den Absender in Schutz. Die Antwort auf Kazims Forderungen kommt einen Tag später: Am Freitagmorgen hat er eine Mail im Postfach, in der der Mann fragt, ob sie mal telefonieren könnten. Er könne sich besser mündlich ausdrücken als schriftlich.

Täter zeigt sich einsichtig

Hasnain Kazim erzählt: „Ich habe ihn angerufen, wir haben recht lange gesprochen, und er war ziemlich am Boden zerstört. Und ich hatte das Gefühl, dass er wirklich Einsicht zeigt.“ Vermutlich hatte der Mann auch Angst vor den Konsequenzen seiner Mail. Denn Kazim hatte ihm klargemacht: Wenn er sich nicht entschuldigt, dann zeigt er ihn an und meldet die Beleidigung bei seinem Arbeitgeber. Seine Theorie: „Er war erschrocken über sich selbst, und ich glaube ihm das mal. Und dass das eigentlich gar nicht seine Art wäre, aber er hätte sehr viele Probleme. Er hat dann sein ganzes Leben geschildert. Man merkt auch: Das war jemand, wie das so oft bei solchen Leuten ist, der hatte niemanden, mit dem er reden kann, offensichtlich.“

Das entschuldigt für Kazim allerdings nicht die rassistische Beleidigung. Er zeigt also am Telefon Verständnis für den Mann – aber er möchte trotzdem, dass der sich handschriftlich entschuldigt und 100 Euro spendet, und zwar an die Flüchtlingshilfe. Der Mann hat dann sogar 150 Euro überwiesen und den Brief als Scan geschickt: „Und man sah, er hat sich wirklich Mühe gegeben. Also er hat versucht zu schildern, warum er das getan hat, hat um Entschuldigung gebeten, hat geschrieben, dass es falsch ist.“ Und all das: ohne Rechtschreibfehler. Das war Kazim nämlich wichtig. Seine Begründung: „Wer „Drecksausländer“ schreiben kann, kann auch drei Seiten fehlerfreies Deutsch schreiben.“

Wie umgehen mit Hass und Hetze im Netz?

Es war nicht das erste Mal, dass der Journalist Hasnain Kazim eine Hassmail in seinem Postfach gefunden hat. Wenn er einen Text veröffentlicht, sind da manchmal Hunderte solcher Mails. Kazim beobachtet eine gefährliche Normalisierung von Hass und Hetze, eine Verharmlosung als bloße „Meinung“. Und nicht immer reagiere die Justiz angemessen: Anzeigen liefen oft ins Leere. Trotzdem sind sie wichtig, sagt die NGO „HateAid“, die einzige bundesweit agierende Beratungsstelle für digitale Gewalt. „HateAid“-Juristin Anna Wegschneider: „Es braucht diese Anzeigen, um aufzuzeigen, dass es keine Einzelfälle sind, sondern dass wir hier wirklich ein strukturelles, systematisches Problem haben. Und nur wenn wir das auch in den Zahlen der Anzeigen sehen, kommt das natürlich auch bei den Strafverfolgungsbehörden an, die daraufhin reagieren können und darüber hinaus natürlich auch bei einer Justiz oder einer Politik, die dann erst handeln kann, wenn sie wirklich sehen: Hier haben wir ein großes Problem, das wir nicht vernachlässigen können.“