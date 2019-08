Hacking the Gender: Wie Männer Frauen in der Digitalwirtschaft das Leben schwer machen

"White male nerds" oder "brogrammers" - das Silicon Valley entlarvt sich zunehmend als Manifestation der "Bro-Culture". Der Generator-Podcast fragt: Wie ist die Tech-Branche so sexistisch geworden und was für Ansätze gibt es, das zu ändern?

Das sexistische Memo des Google-Mitarbeiters James Damore, die Entlassung des Uber-CEO Travis Kalanick, eine Welle von Enthüllungen in Folge der #MeToo-Debatte: Das Silicon Valley entlarvt sich zunehmend als Manifestation der "Bro-Culture", in der sexualisierte Gewalt und Alltagsdiskriminierung gegenüber Frauen geduldet und sogar gefördert werden. Von "white male nerds", "brogrammers" und "bad boys of Silicon Valley" ist die Rede. Und das, obwohl sich die Branche so gerne als egalitär und progressiv verkauft und sich die Firmenchefs als späte Erben der kalifornischen Dissidenten und Hippies sehen. Dabei gab es schon viele Versuche den Club der Tech-Jungs aufzubrechen - angeführt von der Facebook-Managerin Sheryl Sandberg, die 2013 mit ihrem Bestseller "Lean in" eine Debatte über die Arbeitsbedingungen für Frauen im Silicon Valley ausgelöst hat. Was ist von dem sogenannten "Silicon Valley Feminismus" geblieben? Und wie sieht es in Deutschland aus?

Der Zündfunk-Generator fragt: Wie ist die Tech-Branche so sexistisch geworden und was für Ansätze gibt es, das zu ändern? Wir zeigen, wie die strukturelle Diskriminierung schon bei der Gründung von Start-Ups beginnt und wie der Arbeitsalltag von Frauen bei großen Konzernen aussieht. Wir zerlegen die männlichen Medienvorbilder und suchen nach neuen Strategien für die gerechte und offene Tech-Welt. Zu Wort kommen Autorinnen, Managerinnen, Gründerinnen und Aktivistinnen, die sich den Platz in der Branche (zurück)erobern. Denn die Anfänge der modernen Technologien waren durchaus weiblich. Im Generator porträtieren wir auch Informatikerinnen und Ingenieurinnen, die unsere Technik revolutioniert haben, denn: Das erste Computerprogramm, die WLAN-Technologie, die erste Smartphone-Software, Dating-Portale - ja, diese wurden von Frauen erfunden.