Umweltbewusstsein in Film und Serie Sollten Carrie Bradshaw, James Bond & Co. in Zukunft nachhaltig handeln?

Markenzeichen Carrie Bradshaw: Top gekleidet, Zigarette, Coffee-To-Go-Becher. Die Initiative „Habits Of Waste“ will, dass solche Charakterdarstellungen künftig nicht mehr gezeigt werden. Denn Filmfiguren, die Plastik- und Pappbecher nutzen, würden zu umweltschädlichen Verhalten animieren. Gibt es also bald nur noch nachhaltig handelnde Protagonisten im Film?

Audrey Hepburn, die sich sehnend vor Tiffany und Co. steht, in den Händen einen Pappbecher voll heißem Kaffee. Oder Sandra Bullock, die mit acht Pappbechern von Starbucks in Richtung Büro fährt – solche Filmszenen gehören auf den Müllhaufen der Filmgeschichte. Das findet zumindest Sheila Morovati. Sie hat „Habits of Waste“ gegründet und kämpft in Los Angeles gerade dafür, dass Drehbuchautorinnen ihren Charakteren zukünftig weniger Plastik in die Hände drücken. Sie fordert: „Hollywood muss sich mehr Mühe geben! Tatsache ist, dass Medien unser Verhalten beeinflussen. Wenn wir diese Einwegprodukte vom Bildschirm entfernen, dann denormalisieren wir sie – ganz ähnlich wie beim Rauchen: Es wird viel weniger geraucht, seit man es weniger im Fernsehen sieht. Die Filmemachenden wollen die Gesellschaft nachahmen, aber was wir sagen ist, dass die Gesellschaft die Handlungen im Film nachahmt.“

Sheila will ein „New Normal“ erzeugen, in dem wiederverwendbare Becher Standard sind und Plastik vermieden wird. Dürfen Filmschaffende jetzt nur noch Charaktere erfinden, die selbstreflektiert und umweltbewusst durch den Alltag gehen? Für Sheila gibt es auch eine Zwischenlösung: „Der Charakter muss kein grüner Hippie sein, nur weil er ein Re-Usable dabei hat. Den Salat ohne Plastikgabel zu essen, wird den Eindruck des Charakters nicht wirklich verändern. Klar, in New York um die Blocks rennen, wie bei ‚Sex and the City‘, das ist dann vielleicht schon Teil des Charakters. Aber was wir sagen ist: Es können Anpassungen gemacht werden, die die Protagonistinnen auf keine Weise in ihrem Charakter beeinflussen.“

Umweltbewusstsein vs. künstlerische Freiheit

Auch wenn nicht alle Charaktere zu grünen Hippies werden, würde ein Fokus auf nachhaltiges Handeln der Protagonistinnen nicht trotzdem eine Einschränkung der Filmemachenden in ihrer künstlerischen Freiheit bedeuten? Richard Reiniger, Filmautor und Dozent an der Hamburg Media School, verneint: „Wir haben in einem einzigen Film mal eine Plastiktüte verwendet und da diente sie dazu, ein Opfer zu ersticken. Dafür sind Plastiktüten okay, als Waffen und als Dreck, aber für sonst nichts“, so Reitinger. „Bei uns gilt zum Beispiel: Niemand raucht, aus fertig. Schluss. Und niemand hat eine Plastiktüte und niemand hat einen Plastikbecher. Das kann man sich ganz einfach schenken.“ Richard Reitinger arbeitet nur noch mit grünem Drehpass, einer Guideline für umweltfreundliche Dreharbeiten. Wie Sheila Morovati ist auch er der Meinung, dass Film Realität beeinflusst. Deswegen verzichtet er auf schädliche Konsumgüter wie Zigarette oder Plastic Cup.

Und selbst die rücksichtslosesten Bösewichte und fiesesten Antagonistinnen sollen nicht länger bei der Müllverschwendung gezeigt werden, findet Reitinger. Nicht mal einem Donald Trump würde er Pappbecher oder Plastiktüte in die Hände drücken. Verschwendung gehört ausradiert, aus Hollywood und aus dem Fernsehen.

Muss James Bond schon bald mit Bus und Bahn fahren?

Wenn sich selbst der Filmexperte dafür ausspricht, dass Film und Serie zukünftig zensiert werden sollen – keine Müllverschwendung mehr für mehr Nachhaltigkeit – dann scheint es dem Filmbusiness wohl ernst. Doch nimmt diese neue Strategie nicht auch so manchen Charakteren ihren Charme? Bei „Sex and the City“ begeistert Carrie Bradshaw doch gerade deswegen, weil sie raucht, trinkt und ihr Geld für teure Fast Fashion zusammenspart. Außerdem würden doch nur noch bestimmte Menschen der Gesellschaft abgebildet: Jeder Hauptcharakter müsste dann zumindest so gebildet oder finanziell unabhängig sein, dass ihm eine alltägliche Nachhaltigkeit möglich wäre. Und das wäre doch ziemlich öde.

Wie weit geht diese erzieherische Maßnahme? Hätte Meryl Streep also auf ihren Pelz in „Der Teufel trägt Prada“ verzichten sollen und muss James Bond in Zukunft und aus nachhaltigen Gründen ohne Sportswagen auskommen? Für Reitinger kein Problem: „Wenn Bond öffentlich fahren würde, wäre ich als Autor dabei. James Bond bewundere ich für seine eigenen körperlichen Fähigkeiten und nicht, wenn er aufs Bremspedal tritt. Wie billig.“