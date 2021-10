K.o.-Tropfen und Spiking Frauen rufen zu Club-Boykott auf - das muss sich ändern

Petra Mirosevic-Sorgo: Ich bin Teil der Bewegung „GirlsNightIn“ und es geht darum, gegen Spiking und gegen Missbrauch im Nachtleben aufzustehen. In ganz Großbritannien gab es Club-Boykotte, vor allem an den großen Universitäten. Das wird sich auch in den nächsten Wochen noch weiter fortsetzen. Wir wollen nicht nur solidarisch sein mit den Opfern, wir wollen auch darauf hinweisen, dass die Bemühungen in der Clubszene gegen Spiking nicht ausreichen. Wir brauchen noch deutlich mehr Maßnahmen.

Die Hauptursache für euren Protest ist das sogenannte Spiking. Was genau ist das und was macht es so gefährlich?

Von Spiking spricht man, wenn dir jemand ein Betäubungsmittel in den Drink mischt oder injiziert. Das kann zum Beispiel eine Pille sein, die Ketamin oder LSD enthält. Die löst sich dann in deinem Getränk auf und du nimmst es zu dir, ohne es zu wissen. Es gab aber auch Fälle, wo Menschen mit Spritzen gestochen wurden. Beides ist einfach extrem gefährlich. Die Nebenwirkungen können sehr weitreichend sein. Das geht vom Verlust des Bewusstseins, über Lähmungen in den Armen und Beinen, bis hin zu epileptischen Anfällen. Und manchmal kann es sogar zum Tod führen. Es ist einfach Wahnsinn: Du gehst aus, fühlst dich sicher, und dann verabreicht dir jemand gegen deinen Willen diese Substanzen, und du verlierst plötzlich die Kontrolle über deinen Körper. Ich habe das persönlich leider auch schon einmal erlebt. Ich weiß bis heute nicht, was in diesen acht Stunden passiert ist. Ich bin am nächsten Morgen in einem Bett voller Kotze aufgewacht, hatte überall blaue Flecken und konnte mich an nichts erinnern. Das war extrem beängstigend.