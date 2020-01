"Watch This Liquid Pour Itself" Gleichzeitig sexy, witzig und bizarr - Okay Kayas neues Album ist so hip, dass es weh tut

Auf ihrem neuen Album „Watch This Liquid Pour Itself“ folgt Okay Kaya dem neuen Trend „Radical Softness“ und beschreibt sehr direkt private und sexuelle Beziehungen. Trotzdem ist es voller Humor und Selbst-Ironie.

"Helsevesen", das ist norwegisch und die Muttersprache von Kaya Wilkins, die sich als Musikerin Okay Kaya nennt. „Helsevesen“ heißt nichts anderes als im Englischen „Health Care“ oder deutsch „Gesundheitswesen“. Aber hier besingt Okay Kaya die Probleme, die bei einer Menstruationsblutung auftreten können: zum Beispiel, dass die Kleidung in Mitleidenschaft gezogen wird. Eine originelle Idee für einen Pop-Song, aber das ganze Album ist voller solcher Ideen, die im Übrigen auf Englisch verabreicht werden.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Helsevesen

"Manchmal reibe ich meinen Geister-Schwanz, bis ich ihn fast sehen kann" singt Okay Kaya auf dem Track "Asexual Wellbeing", um im Refrain dann einzuräumen: "Ich weiß, Sex mit mir ist mittelmäßig, aber ich kann dir asexuelles Wohlbefinden verschaffen." Das kann man jetzt krass finden oder offenherzig oder einfach nur witzig, auf jeden Fall hätte Okay Kaya wohl nichts gegen all‘ diese Einschätzungen. Ob sie in ihren Songs eigene Erfahrungen widergibt oder es sich um reine Fiktion handelt, lässt die Sängerin in Interviews offen. Jedenfalls mussten diese Texte raus.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Okay Kaya - Asexual Wellbeing (Official Video)

„Ich bin eine geduldige Patientin", sagt Okay Kaya über sich selbst im Song „Psych Ward“ und verhandelt hier ihre Zeit in einer psychiatrischen Anstalt, die sie im letzten Jahr tatsächlich auf ihrem Instagram-Account dokumentiert hatte. Okay, wir leben nun mal in Zeiten der völligen Transparenz, ob wir es wollen oder nicht. Warum also nicht über private Dinge singen? Auf dem Album tut Kaya das aber umhüllt von zartestem Dream-Pop. Genau das ist sie, die „Radical Softness“, das neue Ding.

Die Songs drehen sich um Sucht und Depression, es geht aber nicht um Mitleid

Kaya Wikins ist schon vor zehn Jahren von Norwegen in die USA gezogen und hat als Model gearbeitet: Alkoholismus und Depressionen scheinen die Folgen gewesen zu sein, aber eben auch eine explizite künstlerische Identität, die sie hier zum Ausdruck bringt. Dieses, ihr zweites Album heißt „Watch This Liquid Pour Itself“. Aber die Songs betteln nicht um Mitleid. Kaya Wilkins dreht nur ihr Innerstes nach außen und scheint das Schlimmste hinter sich zu haben.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Okay Kaya - Baby Little Tween (Official Video)

Okay Kaya scheint soweit okay zu sein. Das credible Label Jagjaguwar hat sie aufgenommen, Heimat von Bon Iver und Angel Olson, beste Adresse, also. Und diese Platte ist so angenehm bizarr wie die Videos, die es zu einigen Songs dieses Albums gibt. Hier - auf „Baby Little Tween“ - steht sie in einem japanischen Ski-Gebiet und singt von Anti-Depressiva, die sie gefühllos machen und von einem jungen Typen, der von nix `ne Ahnung hat…mysteriös, spannend, toll - willkommen in den neuen Zwanzigern!