Generator Podcast: Wie man(n) zum Feministen wird

Stellen Sie sich, während Sie auf das Themenbild klicken und die Sendung hören, mal eine Frage: Würden Sie sich selbst als "Feminist" bezeichnen? Nehmen Sie sich ruhig ein wenig Zeit, denken Sie nach, und behalten Sie Ihre Meinung wenn möglich bis zum Ende der Sendung erstmal im Hinterkopf. Nur so viel vorweg: Wie Sie auf diese Frage antworten, hängt ziemlich sicher damit zusammen, was Sie unter Feminismus verstehen.

Schließlich kursieren ganz unterschiedliche Definitionen. Die Bundeszentrale für politische Bildung definiert Feminismus zum Beispiel so: "

Und doch gibt es auch diejenigen, die Feminismus für eine Ideologie halten, die Männer unterdrücke und Frauen besserstelle. Auch um die geht es in dieser Sendung.

Welchen Feminismus meinen wir?

OK, nicht einmal ein Viertel aller Frauen nennt sich Feministin. Aber die Umfrage zeigt, dass Männer noch viel mehr mit dem Feminismus fremdeln. In diesem Zündfunk Generator gehen wir der Frage nach, warum das so ist und wie es sich vielleicht ändern lässt. Denn es könnte auch für Männer ein Vorteil sein, wenn unsere Gesellschaft geschlechter-gerechter wäre.