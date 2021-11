Generator Podcast Wie künstliche Intelligenz unseren Alltag prägt – und wir es gar nicht merken

"Es ist derart verdammt früh, dass noch nicht einmal die Gassi-Geher unterwegs sind, um mit Fiffi den Frühschiss zu absolvieren. Meine Hände sind kalt. Ich umfasse den Becher und bitte die Amanuensis-Software um ein UNANPAI-Dossier. Die United Nations Agency for the Non-Proliferation of Artificial Intelligence hat ihren Sitz im japanischen Sapporo. Ihr Budget beläuft sich auf 1,5 Milliarden Eurodollar. UNANPAI wurde in den Vierzigern gegründet, zu jener Zeit, als man das AEther-Projekt startete, den Bau eines hochentwickelten Computers auf Basis des menschlichen Gehirnmodells. AEther sollte die erste richtige KI werden, also Künstliche Intelligenz. Die Menschheit baute ihn aus einem einzigen Grund: Das Supergehirn sollte uns den Arsch retten. Der Klimawandel war zu diesem Zeitpunkt so weit fortgeschritten, dass die Katastrophe unabwendbar schien – falls, ja falls nicht ein Wunder geschähe. Falls nicht jemandem eine Lösung einfiel, die bisher noch keinem eingefallen war. Und dieser jemand sollte AEther sein. Sie sollte einen Ausweg errechnen."

Ausbreitung von Gesichtserkennungs-Systemem

Systeme automatisierter Entscheidungsfindung sind praktisch für die User und sparen Kosten für Firmen und Behörden. Daher wird ihre Anzahl weiter zunehmen. Gleichzeitig haben wir weder Einblick in die Funktionsweise der Algorithmen noch ist Kritik oder Widerspruch vorgesehen. Und es gibt Bereiche, in denen diese Systeme unser Leben weitaus drastischer beeinflussen können, nämlich bei Sicherheit und Überwachung. Was sich in ganz Europa am rasantesten verbreitet, sind Gesichtserkennungs-Systeme: In Schulen und Stadien, an Flughäfen und Bahnhöfen. Sie kommen aber auch für die vorhersagende Polizeiarbeit zum Einsatz, Fachausdruck „Predictive Policing“. Welche Risiken mit automatisierter Gesichtserkennung einhergehen, zeigt ein ganz banales Beispiel, erklärt Anna Lena Schiller von AlgorithmWatch: „Es gibt in Deutschland das Problem, dass Fotoautomaten in Behörden aufgestellt werden – und diese Fotoautomaten erkennen Schwarze Menschen nicht. Der Erkennungsmechanismus sagt einfach: Da ist nichts, weil da der Kontrast vielleicht nicht groß genug ist oder der Automat ist einfach mit Daten trainiert worden, die er dann nicht übertragen kann auf das dunkle Gesicht. Unserer Meinung nach kann nicht die Antwort dahingehen, jetzt noch mal eine extra Glühbirne in die Fotoautomaten einzubringen, sondern die Software muss mit Daten gefüttert werden, die auch Menschen mit dunkler Hautfarbe erkennt. Das bildet die Realität nicht ab und ist damit klar diskriminierend.“