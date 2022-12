Generator Podcast Geld her, wir haben Eure Daten! Wie Hacker kritische Infrastrukturen angreifen

Ransomware gilt als eine der größten Bedrohungen für die Cybersicherheit in Deutschland. Immer wieder gelingt es Hackern, in IT-Netzwerke von großen Unternehmen einzudringen und die Daten zu verschlüsseln. Erst wenn Lösegeld fließt, geben die Hacker die Daten wieder frei. In dieser Generator-Folge beschäftigen wir uns mit einer Gruppe, die von IT-Expert:innen als besonders grauenvoll beschrieben wird: Ihre Spezialität ist es gewesen, mitten in der Pandemie, Krankenhäuser zu hacken. Doch was die Hacker von Conti – so wird die Gruppe genannt, da noch nicht wissen: Sie wurden selber gehackt. Und auf einmal landen all ihre Daten im Internet, zu lesen von jedem, der einen Web-Browser bedienen kann.