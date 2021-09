Generator Podcast Wie divers sind Netflix & Co. wirklich?

Wie groß ist der kulturelle und politische Einfluss von Netflix?

Um ein globales Publikum zu erreichen hat sich Netflix Diversität auf die Fahnen geschrieben: In Serien wie „Sex Education“ werden nicht nur unterschiedliche sexuelle Orientierungen und Praktiken, sondern auch Identitäten, Backgrounds und Körper gezeigt als Teil einer Normalität. Ist Netflix damit ein Vorreiter? Können Streaming-Anbieter wie Netflix, Amazon, Disney Plus und Co. eine globale, wohlhabende und urbane Jugend verbinden? Können wir Lebenswelten auf der anderen Seite des Globus besser verstehen, weil wir sie in Streaming-Serien gesehen haben?

Anja Besand ist Professorin für Didaktik der politischen Bildung an der Technischen Universität Dresden und hat zu Serien wie „Handmaid’s Tale“, „House of Cards“ und „Game of Thrones“ geforscht.

Ramon Lobato ist Kommunikationswissenschaftler an der RMIT University in Melbourne, Australien und beschäftigt sich in seinem Buch „Netflix Nations“ mit der Frage wie Streamingdienste die globale Film- und Fernsehkultur eigentlich verändert haben.

Skadi Loist ist Professor*in für Produktionskulturen audiovisueller Medienindustrien an der Filmuniversität Babelsberg und hat im Jahr 2020 die Studie „Vielfalt im Film“ mit initiiert.

Simo Mikkonen, ist Historiker an der finnischen Universität Jyväskylä und hat sich immer wieder mit der Frage beschäftigt, wie Musik, Radio und Kultur auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs zur Zeit des Kalten Krieges Teil einer Kriegsstrategie waren.