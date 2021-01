Generator Podcast Fürchtet Euch nicht? Wie die Kunst dem Tod begegnet

Christoph Schlingensief brach mit dem Tabu, über das eigene Sterben zu sprechen, er hat seine Todesangst förmlich ausgestellt. In der Regel stirbt der Mensch privat und in aller Stille, zieht sich wie ein Haustier zurück an eine einsame Stelle im Garten und rollt sich zusammen. Der Tod, er bleibt selbst in Zeiten der Pandemie seltsam unsichtbar.