Generator Podcast: Der Fall Serbien - was wir vom letzten Krieg in Europa lernen können

2022 ist Novi Sad, der Verwaltungssitz der Vojvodina und zweitgrößte Stadt Serbiens, Kulturhauptstadt Europas zusammen mit Esch in Luxemburg und Kaunas in Litauen. Ein passender Rahmen, um die Verhältnisse im autokratischen Serbien zu erklären. Sanja Popov, Kulturmanagerin, stammt aus der Vojvodina und hat die ersten NATO-Bomben auf Rest-Jugoslawien 1999 live miterlebt. Ivan Firchie, der als ehemaliger Schlagzeuger der Kultband Ekaterina Velica Legendenstatus in Serbien besitzt, betrieb in Novi Sad einen beliebten Musikklub, bis er von den Behörden geschlossen wurde. Nemanja Milenkovic ist Geschäftsführer der Stiftung Kulturhauptstadt Europa Novi Sad und sieht in dem Titel eine Chance auf einen kulturellen Paradigmenwechsel. Jelena Božić ist Journalistin und Jugend-Aktivistin, sie glaubt nicht an einen nachhaltigen Effekt für Novi Sad. Swetlana Smajc ist traditionelle Sängerin und kommt aus der Gegend, wo 1914 die erste Schlacht des Ersten Weltkriegs stattfand, Österreich-Ungarn gegen Serbien. Die Hälfte aller serbischen Männer starb in diesem Krieg, den die k.u.k.-Monarchie mit unerbittlicher Härte auch gegen die Zivilbevölkerung führte. Jovan Ćulibrk war in den 80ern passionierter Musikjournalist und Zeuge der jugoslawischen New Wave-Bewegung. Seit 2014 ist er Bischof von Slawonien im kroatischen Pakrac, einem der Ausgangsorte des Kroatien-Kriegs. Er ist Experte für Jasenovac, das Vernichtungslager der kroatischen faschistischen Ustascha im Zweiten Weltkrieg, das nicht weit entfernt liegt. Für Bischof Jovan ist die Weigerung Titos, den Genozid an den Serben als solchen zu benennen, einer der Hauptgründe für die Zerfallskriege Jugoslawiens.