Generator Podcast Warum Feminismus jetzt auch als Biopic und Bestseller funktioniert

Wie viel Pop steckt in Frida Kahlo, in Simone de Beauvoir oder Rosa Luxemburg? Die Ikonen des Feminismus verlassen die staubigen Archive der Lehrbücher, und tauchen heute in modernen Medien auf. In Graphic Novels, in Comics, in Liebesromanen. Wir haben mit Autorinnen wie Tanja Schlie, Liv Strömquist und Marta Breen darüber gesprochen, wie viel Stoff das Leben ihrer Vorbilder bereithält.

Von: Barbara Streidl