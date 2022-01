Generator Podcast Rechte Gefühle oder wie digitaler Faschismus funktioniert

Aus dem schleichenden Unbehagen, aus der Angst nicht mehr mitzukommen in dieser beschleunigten, immer komplexeren Welt, entwickeln sich via Internet Gegenrealitäten, die Follower, Publikum und schließlich Wahlen gewinnen. Oft sind das Menschen, die sich subjektiv bedroht fühlen: von Political Correctness, vom Feminismus, von Migration, von neuen Geschlechtern, von der Cancel Culture, von neuen Sprachregelungen. Oder von den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Die Angst vor dem Verlust ihrer gewohnten Lebensweise verbindet diese Menschen. Und das heißt häufig auch: Die Angst vor dem Verlust ihrer Privilegien. Aber: Sind das alles Faschisten? Oder ist das Alarmismus?

"Das ist längst nicht so weit weg und war es auch nie gewesen, wie man immer tut, wenn man sagt: Oh, da gibt es plötzlich Hate Speech", sagt Simon Strick, Autor des Buches Rechte Gefühle – Affekte und Strategien des digitalen Faschismus. "Ich versuche halt ein anderes Bild vorzuschlagen, nämlich das des Klimas. Es gibt einen Klimawandel in der Diskussion. Und das sind nicht nur Verschwörungstheorien, sondern sind tatsächlich Welterklärungsmodelle. Warum geht es mir gerade schlecht? Das sind die Punkte, an denen die Rechte gerne formuliert: Warum geht es Dir persönlich schlecht? Warum hast du gerade Probleme mit deiner Frau oder am Arbeitsplatz oder so? Und dann gibt es ganz griffige Welterklärungsformeln, warum 'der große Austausch' zum Beispiel daran schuld ist, wie es Dir gerade geht oder wie es uns gerade geht."