Generator Podcast Nach Polizeigewalt und Rassismusvorwürfen: Wie eine andere Polizei aussehen könnte

Der Flieger ist gelandet, die Rückreise aus dem Griechenlandurlaub ist beinahe geschafft. Doch plötzlich gibt es ein Problem. Als einzige Person wird eine nicht-weiße, indischstämmige Frau von der Polizei am Flughafen Berlin-Schönefeld kontrolliert. Ihrer anderthalb Jahre alten Tochter verwehren die Polizist*innen die Wiedereinreise. „Ich hatte so eine Angst“, sagt Nivedita Prasad im Zündfunk-Interview. Die Professorin für soziale Arbeit an der Berliner Alice-Salomon-Hochschule ergänzt: „Ich habe wirklich gedacht, sie werden meine Tochter von mir trennen.“ Erst als die Polizist*innen erfahren, dass Nivedita Prasad mit dem Leiter des örtlichen Bundesgrenzschutzes bekannt ist, ändern sie ihre Meinung. Die Frau und ihre Tochter dürfen einreisen.